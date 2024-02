Las secretarías de Finanzas y de Hacienda del Ministerio de Economía aprobaron una operación de compra que involucra la recompra al Banco Central (BCRA) de los bonos AL35, por un valor de US$ 7.595.881.596, lo cual permitirá liberar compromisos internacionales a futuro, a través de la resolución conjunta 13/2024 publicada hoy en el Boletín Oficial.



La operación comprende la compra al BCRA de los Bonos de la República Argentina en Dólares Estadounidenses Step Up 35 (AL35) emitidos en 2020 por un valor nominal original de US$ 7.595.881.596 a un precio de $ 38.850 por cada US$ 100.



Como consecuencia, los títulos serán dados de baja de los registros de deuda pública.



La liquidación de la operación se dio ayer, según indica la resolución, al precio de mercado informado por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).



"El equilibrio fiscal financiero del Tesoro Nacional elimina la necesidad de tomar nueva deuda. Por esta razón, el financiamiento obtenido por encima de los vencimientos será utilizado para recomprar el bono soberano AL35 en cartera del BCRA por aproximadamente el 30% de la base monetaria", comunicó el Ministerio de Economía el viernes pasado al colocar $ 4,9 billones en títulos en pesos ajustados por inflación.



Ese mismo día, Economía informó que el Sector Público Nacional (SPN) registró en enero un superávit financiero de $ 518.408 millones, producto de un superávit primario de $ 2,01 billones y del pago de intereses de la deuda pública neto de pagos intra-sector público, que alcanzó los $ 1,49 billones.



"Lo que esta haciendo el Gobierno recomprando su deuda es que, al ver que un activo está barato en el mercado y al tener ciertos dólares para comprarlos, los adquiere y los retira del mercado, liberando compromisos internacionales de cara al futuro", explicó el director general de la consultora Latam Advisors, Sebastián Maril.



El especialista en finanzas destacó que este tipo de medidas "son bien vistas por el mercado" y "ayudan a bajar el riesgo país", el cual ya descendió a un rango cercano a los 17.000 puntos.



"El riesgo país baja porque, hacia el futuro, Argentina está mostrando cierta responsabilidad fiscal que ayudaría a mejorar los perfiles de vencimientos y la solidez de las arcas del Banco Central", indicó a CNN Radio.



A su vez, recordó que una baja del riesgo país implicaría un menor costo de financiamiento internacional para Argentina.



"Los compromisos internacionales con privados son de US$ 4.500 millones para este año y los pagamos casi todos en enero. Pero el año que viene se complica con pagos cercanos a los US$ 10.000 millones. Así que ayuda todo lo que muestre ingreso de divisas, fortalecimiento de reservas y llegada de inversiones para evitar que haya una nueva reestructuración o default", remarcó Maril.