El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta , habló sobre la posibilidad de que se extienda el ciclo lectivo una vez terminada la medida de aislamiento obligatorio para frenar al coronavirus en el país. "Todo está sobre la mesa. La escuela es irremplazable. Hay que ver cuando se puede volver a las aulas y desde ahí se tomará la decisión de si hay que extender el año lectivo", explicó.

"Todavía no hay una definición expresa sobre la extensión de la cuarentena. Trabajamos con escenarios donde la suspensión de las clases se puede extender. El desafío es que esta realidad no origine una profundización de la desigualdad educativa porque cada hogar tiene diferentes herramientas", dijo al programa Habrá consecuencias de El Destape Radio.

Más allá de las medidas que han tomado muchas escuelas de enviar tareas a sus alumnos vía mail o plataformas virtuales, Trotta se refirió a las que el Ministerio de Educación tomará. "Estamos trabajando contenidos educativos para que se puedan transmitir en la TV Pública y Paka Paka. Queremos garantizar la mayor continuidad pedagógica posible", explicó.

"En la educación inicial y primaria no se había consolidado el conocimiento tecnológico y ahí tenemos un desafío pedagógico que abordar. Venimos trabajando en las jurisdicciones a partir de las plataformas que ha implementado cada una de ellas y el gobierno nacional", destacó.

Además, Trotta recalcó que la necesidad de extender el ciclo lectivo se analizará. "La creación de conocimiento es muy distinta entre la que se puede dar en el hogar que la que se crea dentro del aula. El desafío es que esta realidad no origine una profundización de la desigualdad educativa porque cada hogar tiene diferentes herramientas tecnológicas. Además, no es lo mismo un hogar de clase media con padres universitarios que quizás un hogar con padres que no tienen esas herramientas de conocimiento, ni herramientas tecnológicas".

Por otra parte, en cuando a la asistencia que prestan muchas escuelas del país a poblaciones de niños con necesidades básicas insatisfechas, aseguró: "En aquellas provincias donde siguen abiertos los comedores, es posible gracias al compromiso de los maestros. En las provincias donde aún no se pasó al sistema de viandas, estamos trabajando para que puedan hacerlo pronto".

Respecto de las medidas de seguridad que deben prestar los establecimientos en el contexto del coronavirus, aclaró: "Salvo las escuelas que tienen comedores, en las restantes hay una guardia mínima".