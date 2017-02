El domingo 26 de febrero, ciertos afortunados distribuidos alrededor del planeta Tierra tendrán la suerte de observar un "anillo de fuego" en el firmamento. Se trata de un eclipse anular del Sol, un fenómeno que en la Argentina se vio por última vez en 1994 en Misiones, y que se podrá presenciar nuevamente recién en el 2027, según los expertos.

Sudamérica, el centro y sur de África y la Antártida serán los escenarios de la Tierra desde donde se podrá apreciar. Más precisamente, el eclipse anular de Sol será visible plenamente en la Argentina desde la provincia de Chubut, mientras que en Mendoza habrá una visibilidad del 54%. También se podrá apreciar desde La Plata.

Este increíble fenómeno astronómico que deja visible un anillo de fuego en el cielo, ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Este eclipse provocará que el planeta se oscurezca, ya que la luna se interpondrá entre la estrella y la Tierra, por lo que los rayos solares no llegarán en su totalidad.

De esta manera, el eclipse generará una sombra que dejará a la Tierra en penumbras a lo largo de varios kilómetros, por lo que se verá en su totalidad desde una franja de 50 kilómetros y de modo parcial en otros rincones del planeta. La última vez que este fenómeno se observó en la Argentina fue desde Misiones en 1994 y se pronostica que el próximo será dentro de diez años.

Cómo verlo y qué precauciones tomar

El eclipse anular de Sol comenzará a vislumbrarse en Facundo a las 9.24, en Bahía Bustamante a las 9.26 y en Camarones a las 9.27, todos destinos de la provincia argentina de Chubut. El margen de observación durará aproximadamente 2.30 horas.

Tanto oftalmólogos como astrónomos recomiendan estar alerta y cuidarse de no mirar de manera directa al sol, para evitar daños en las retinas, que son sensibles a la radiación de los rayos UV. Se debe observar, entonces, a través de lentes que puedan filtrar los rayos ultravioletas, para no causar daños irreparables en la vista.