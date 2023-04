El 60 % de la población argentina ocupada ganaba hasta $ 90.000 entre octubre y diciembre de 2022, un año en que la economía creció el 5,1% y la inflación ascendió al 94,8%, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



El organismo dio a conocer su informe trimestral sobre “Distribución del Ingreso”, el que incorpora el Coeficiente de Gini, una relación matemática que tiene al "0" como el nivel de mayor igualdad y al "1" con el mayor desequilibrio. Así, esta relación alcanzó en el cuarto trimestre del año pasado un valor de 0,413 puntos, similar al de igual período del 2021.



El ingreso promedio per cápita del total de la población, que corresponde a 29.269.431 personas, alcanzó los $58.564, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $44.000



El 62,2% de la población total, unas 18.1 millones de personas, percibió algún ingreso, cuyo promedio es igual a $92.881.



Analizado según escala de ingreso individual, el ingreso promedio del estrato bajo (deciles del 1 al 4) equivale a $34.827; el del estrato medio (deciles del 5 al 8), a $88.329; y el del estrato alto (deciles 9 y 10), a $218.098.



Los perceptores varones tuvieron un ingreso promedio de $104.804, mientras que el de las mujeres fue de $81.213, informó el Indec.



Respecto a la población ocupada, se registró un ingreso promedio de $95.792 y un ingreso mediano de $80.000, equivalente al límite superior de ingresos del decil 5, bajo el cual se sitúa el 50% de las personas ocupadas.



El ingreso promedio de los primeros cuatro deciles de la población, ordenada según ingreso de la ocupación principal, fue de $35.710.



El ingreso promedio del estrato medio (deciles del 5 al 8) es de $94.502, mientras que el ingreso de los deciles 9 y 10 equivale a $218.560.



Respecto a la población asalariada, se registraron 9.399.320 personas con ingreso promedio de $100.506.



El ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $123.878, con un aumento del 79,8% interanual, mientras que, en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio equivale a $56.418, con un alza del 97,3% interanual, por encima de la inflación que resultó del 94,8%,



En el caso de los hogares, los ingresos laborales representaron el 77,7% de los ingresos totales, mientras que los ingresos no laborales alcanzaron el 22,3% restante.



El peso de los ingresos no laborales fue mayor para los deciles de ingreso total familiar más bajos, siendo igual al 65,8% en el primero y 11,3% en el décimo.



A fines de marzo el Gobierno nacional oficializó el incremento del salario mínimo, vital y móvil, que será de $ 80.342 a partir del 1 de abril próximo, de acuerdo a lo resuelto la semana pasada por el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.



Los aumentos fueron fijados por medio de la resolución 5/2023, que establece, según la norma, que a partir del 1 de mayo próximo, el salario mínimo, vital y móvil será de $84.512 y, desde el 1 de junio, de $ 87.987.



Por otra parte, se incrementaron también los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo, que serán a partir del 1 de abril de $22.316,76 y de $37.194,60, respectivamente.



Asimismo, desde mayo serán de $3.475,07 y de $39.125,12, respectivamente y, finalmente, desde junio serán de $24.440,33 y $40.733,88, respectivamente.