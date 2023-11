La titular del PRO y excandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, estimó hoy que “el 80% de los que votaron" la opción que encabezó en las elecciones generales respaldarán en el balotaje al postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.



“La enorme mayoría que me votó a mi (en las elecciones del 22 de octubre) votará a Milei el domingo. Creo que un 80% de los que me acompañaron respaldarán a LLA en el balotaje. Estoy segura de eso”, señaló Bullrich en declaraciones a Radio Continental.



La exministra de Seguridad agregó además que el respaldo de los votantes de JxC, permitirá que, a partir del 10 de diciembre, Argentina tenga "un nuevo gobierno" que contará con el respaldo del sector de la coalición opositora que lidera el expresidente Mauricio Macri.



Está previsto que Bullrich encabece un encuentro llamado “Fiscales por el Cambio y la Libertad”, en la Ciudad de Buenos Aires, para dar detalles sobre el operativo de fiscalización del próximo domingo.



“Estamos trabajando a toda marcha para fiscalizar y lo vamos a hacer”, dijo sobre el operativo conjunto que preparan desde La Libertad Avanza y el PRO para tener fiscales propios en las más de 100.000 mesas de votación de todo el país.

Bullrich hizo una apelación a sus votantes para que acompañen a Milei al decir: “Tenemos que convencer a los votantes que votemos el cambio y no la continuidad y le digan no la corrupción”.



“La continuidad es lo que venimos viviendo con el kirchnerismo, lo que representa Massa, un modelo autoritario, populista, que ha llevado a la Argentina a esta situación de destrucción”, remarcó.



Sobre la interna de JXC, Bullrich afirmó que “hubo sectores" de ese espacio que en los últimos años "quisieron jubilar a (Mauricio) Macri”, aunque evitó hacer nombres.



La exministra de Seguridad aseveró que a principios de año había propuesto un espacio de unidad con Milei", pero aclaró que su iniciativa no prosperó porque "dentro de JxC" le "pusieron barreras”.



En ese sentido, apuntó contra el jefe de gobierno porteño y excandidato a presidente por JxC, hasta las PASO, Horacio Rodríguez Larreta; el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y el senador nacional Martín Lousteau, a quienes acusó de boicotear la posibilidad de conformar un único espacio opositor.



Asimismo, consideró que si la oposición hubiera ido unida a la elección “se ganaba en primera vuelta” y culpó a quienes “se negaron a acompañar una política de cambio y fueron muy duros contra lo que podía representar (Javier) Milei”.



“Hace tiempo que en JxC hay miradas distintas. Lo que pasó es que quienes perdieron la interna (el sector que respondía al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta) debió haber aceptado a los que ganaron en su totalidad. Hubo un ganador en las PASO (la lista que encabezaba) y los que perdieron no aceptaron nada”, subrayó.



Al ser consultada sobre la falta de experiencia en materia de gestión de Milei, Bullrich estableció un contraste con la figura del ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, quien parece "tener experiencia en hacer desastres".



“La experiencia es importante, pero depende del qué. Massa tiene mucha, pero parece haber llevado al país a la peor de las miserias”, concluyó.