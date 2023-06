El directorio del Banco Mundial aprobó tres nuevos financiamientos para la Argentina que totalizan unos 900 millones de dólares, de los cuales US$ 400 millones se invertirán en ampliar el acceso a energía limpia y promover medidas de eficiencia energética en hogares y comunidades vulnerables, US$ 300 millones para mejorar la cobertura de servicios de salud y US$ 200 millones para reducir los riesgos por inundaciones en distintas ciudades del país.



Tras la aprobación en el directorio de los préstamos al país, el ministro de Economía y precandidato a presidente por Unidos por la Patria, Sergio Massa, expresó: “A través del trabajo junto al Banco Mundial estamos avanzando en atender políticas que mejoren la calidad de vida de los sectores más vulnerables de nuestro país", consignó un comunicado difundido por el organismo multilateral.



Massa agregó: "Con los proyectos aprobados en el Directorio del Banco, estaremos profundizando y fortaleciendo nuestro sistema de salud pública, permitiendo dar continuidad a políticas de largo plazo centrales para nuestra población".



Asimismo, continuó Massa, "con el foco puesto en acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, estaremos llevando adelante proyectos de infraestructura para mitigar los efectos de eventos climáticos extremos como las inundaciones en el Norte Grande argentino, así como también proveer de más y mejores herramientas que contemplen el uso eficiente de la electricidad de las familias argentinas”.



Por su parte, Marianne Fay, directora del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay afirmó: "Estamos acompañando a la Argentina con inversiones que ayuden a reducir su vulnerabilidad climática frente a las inundaciones y que permitan avanzar en la transición energética, de la mano de energías limpias y de una mayor eficiencia”.



"Además continuamos apoyando inversiones en salud pública para que la cobertura sea cada vez más equitativa y efectiva”, agregó Fay.