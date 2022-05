El Censo 2022 comenzó hoy de manera presencial en las viviendas colectivas y en las zonas rurales, con un operativo previo a la jornada del miércoles 18 de mayo, decretado feriado nacional, cuando los censistas recorrerán las viviendas particulares urbanas de todo el territorio argentino y realizarán entrevistas presenciales o solicitarán los comprobantes del Censo digital, informó el Indec.



Hoy comenzaron a censarse todas las viviendas colectivas del país con residentes habituales para relevar a todas las personas que viven bajo un régimen institucional (no familiar), como por ejemplo: campamentos u obradores, colegios internado, cuarteles, hogares de personas mayores, geriátricos, hogares de niñas, niños y adolescentes, hogares religiosos, establecimientos de salud, hospitales, hoteles turísticos, refugios o paradores, y prisiones.



Se contabilizará a todas las personas que residen y duermen en las viviendas colectivas cuatro días o más en la semana, en calidad de internas, internadas, huéspedes y que no regresan habitualmente a su vivienda, según se informó a través de un comunicado del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec).



"Cuando se presente un censista, la persona responsable de la vivienda colectiva puede proporcionar los datos de sus integrantes o hacer el contacto con los residentes para que respondan el cuestionario por sí mismos", explicaron en el texto.



En todos los operativos, las personas censistas llevarán una pechera con la imagen del Censo 2022 y el número telefónico de la mesa de ayuda (0800-345-2022), además de una credencial con sus datos personales (nombre, apellido y DNI).



En el caso de los paradores y refugios de personas en situación de calle, las personas censistas de viviendas colectivas deberán censarlos de manera presencial, a las 8 de la mañana del 17 de mayo, con la información de las personas que pernoctaron la noche anterior.



El resto de las personas en situación de calle, es decir aquellas que se encuentran en la vía pública, serán censadas mediante un operativo especial presencial que se realizará entre las 20 del lunes 16 de mayo y las 02 del martes del 17 de mayo.



Por otra parte, también desde hoy, y hasta el martes 17 de mayo, se realiza el operativo presencial anticipado en todas las áreas rurales del país.



Los puntos por relevar son viviendas, puestos, estancias y todos aquellos lugares donde habitualmente viven personas fuera de las zonas urbanas, y cada segmento será recorrido por una persona censista que, en los casos necesarios, contará con el apoyo de Gendarmería y Prefectura Nacional para garantizar el acceso a todo el territorio.



El operativo rural en zonas cordilleranas de la región Patagonia y en las provincias de Mendoza y San Juan se adelantó para garantizar el barrido territorial en áreas, que se podrían ver afectadas con la llegada de las bajas temperaturas.



El recorrido comenzó de forma anticipada el 22 de abril en Tierra del Fuego, en el departamento de Ushuaia y se extendió a la zona rural de Tolhuin para culminar en Río Grande, al tiempo que en Río Negro se relevaron áreas rurales en los departamentos de Adolfo Alsina, Bariloche, El Cuy, Ñorquincó, Pilcaniyeu y 25 de Mayo.



En la región de Cuyo se inició el barrido presencial en Mendoza en los puntos de las altas montañas comprendidas en las áreas de Tupungato, San Rafael, Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán, Malargüe y Las Heras; mientras que en provincias como Neuquén y Tucumán, el operativo comenzó el último fin de semana.



El operativo rural está coordinado por las Direcciones Provinciales de Estadística de cada provincia junto al Indec, y tiene por objetivo asegurar el barrido territorial en las zonas rurales al igual que en las urbanas para que todas las personas, hogares y viviendas puedan cumplir con su derecho a ser censados.



El operativo rural se adelanta en provincias como Mendoza, ya que en algunas localidades las bajas temperaturas, las largas distancias y las zonas de difícil acceso dificultan el arribo de los censistas, explicaron.



En Mendoza, "habrá en total 28 mil censistas, ya que se deberá llegar a todos los rincones de la provincia. Una semana antes del 18 de mayo, comienza el operativo para el relevamiento de población rural, con la colaboración de las Fuerzas de Seguridad, municipios y dependencias gubernamentales", explicó el titular de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza, Facundo Biffi.



El censo 2022 también comenzó hoy en las áreas rurales de Neuquén, en tanto la semana pasada la tarea se cumplió en la región cordillerana, con el apoyo de personal de fuerzas de seguridad y de diferentes organismos del Estado provincial.



El Gobierno neuquino informó que, hasta el martes 17 de mayo, los censistas visitarán hogares en las áreas rurales de toda la provincia antes de que por cuestiones climáticas se complique el acceso a los sectores más alejados de las zonas urbanas.



Para acceder a viviendas de las áreas rurales, el operativo es apoyado por personal del Ministerio de Producción e Industria, la secretaría de Desarrollo Territorial Ambiente y los municipios, quienes brindan soporte con la provisión de vehículos y medios de movilidad preparados.



Además de este relevamiento en áreas rurales, se realizarán otros dos operativos especiales para censar viviendas colectivas y a las personas en situación de calle.



A su vez, el Gobierno de Entre Ríos inició hoy el censo poblacional 2022 en zonas rurales y de islas de esa provincia, según informó la Dirección General de Estadística y Censo entrerriana.



La titular de esa Dirección, Rosario Burgos, resaltó el inicio del censo en zonas rurales y en islas, donde las distancias a recorrer "son totalmente diferentes a las de las zonas urbanas".



Todas las personas que viven en esas zonas "pueden ser visitados por un censista identificado con una pechera, credencial y con los formularios", dijo.



"Se piden datos estructurales, no personales", continuó Burgos y explicó que al menos uno de los habitantes debe permanecer en el domicilio, pero en caso de no poder, podrán solicitar a un vecino que complete el formulario o muestre el código digital.