Pieza clave. La buena sintonía de la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, con Mauricio Macri y Nicolás Dujovne fue clave para avanzar en el acuerdo con Argentina, la mayor operación de crédito en su tipo que realizó el organismo.

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció ayer la aprobación del acuerdo stand by de créditos para Argentina por 56.300 millones de dólares y adelantó que en los próximos días desembolsará 5.700 millones de dólares.





El Directorio también avaló una ampliación del acuerdo stand-by ""que incrementa el acceso hasta aproximadamente U$S 56.300 millones", en lugar de los 50.000 millones del primer plan acordado el 20 de junio, informó el organismo.





Estos 56.300 millones de dólares son la mayor operación de crédito en su tipo que realizó el FMI, si bien estuvo un poco por debajo de la cifra de U$S 57.100 millones que se había hablado a comienzos de septiembre.





El Directorio aprobó también la primera revisión de las cuentas del Estado argentino, lo cual le permitirá al Gobierno "obtener aproximadamente U$S 5.700 millones, lo que eleva los desembolsos desde junio hasta aproximadamente a U$S 20.400 millones".





Según el cronograma de desembolsos, la ayuda fuerte del FMI llegará en los meses en los que la economía siga en niveles negativos: los desembolsos entre hoy y marzo serán unos U$S 24.000 millones con el nuevo acuerdo -el envío más fuerte llegará en marzo-, mientras que con el anterior stand by eran unos U$S 8.500 millones.





El FMI destacó que el Gobierno argentino ha solicitado "usar este financiamiento del FMI como apoyo presupuestario".





Los directores de los países miembros del organismo se reunieron por la mañana para tratar el acuerdo, cuyo trazo grueso fue presentado hace un mes en una conferencia conjunta entre el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y la directora gerente del Fondo, Christine Lagarde.





Si bien el programa tenía la aprobación de Lagarde y varios Gobiernos del G-20 habían manifestado su apoyo, lo cierto es que su aprobación se formalizó luego de que la Cámara de Diputados diera media sancionó a la Ley de Presupuesto para el 2019, que contempla el equilibrio en las cuentas públicas.





Junto a este equilibrio en las cuentas para el año próximo, y un superávit del 1% del PBI en el 2020, se acordó la creación de una banda de flotación para el dólar que parte de un mínimo de $34 y un máximo de $44, pero con actualización mensual del 3% para evitar que se aprecie el peso. Con un tipo de cambio más bien elevado, se busca alentar las exportaciones, deprimir las importaciones, e ir logrando un superávit comercial, que se sume al fiscal.





El acuerdo revisado contempla préstamos por U$S 56.300 millones hasta el 2020 inclusive, que le permitirá al Gobierno refinanciar los vencimientos de deuda y alejar cualquier incertidumbre en cuanto a los pagos que debe efectuar. En este marco, en los próximos días se hará efectivo un desembolso por U$S 5.700 millones, y un monto similar llegará en diciembre. Para 2019 se contempla la entrega de unos U$S 19.000 millones, si el Gobierno aprueba el programa de alcanzar el equilibrio fiscal y sin ampliar la base monetaria hasta junio del año próximo.





El FMI irá supervisando el cumplimiento de las metas acordadas y para eso designó al economista jamaiquino Trevor Alleyne como su representante en Argentina.





El Directorio del FMI está conformado por 24 representantes de todos los países miembros, pero pesan más los votos de las economías más poderosas, que son las que aportan más dinero al organismo, entre ellas EEUU, Japón, China, Alemania, Canadá, Francia, Gran Bretaña e Italia.





Lagarde reconoció el esfuerzo fiscal



El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y la directora ejecutiva del FMI, Christine Lagarde, coincidieron ayer, en sendas notas que escribieron, en el esfuerzo que realiza el país para alcanzar el equilibrio fiscal, como parte del acuerdo con el Fondo.





Ante dificultades económicas imprevistas "tenemos la intención de redoblar nuestros esfuerzos para fortalecer nuestra posición fiscal", destacó la Carta de Intención enviada al Fondo y que lleva las firmas de Dujovne y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris.





Por su parte, Lagarde destacó que "las autoridades (argentinas) han redoblado sus esfuerzos de reforma acelerando la reducción del déficit fiscal para alcanzar el balance primario en 2019 y lograr un superávit primario a partir de 2020". En este marco, "el presupuesto de 2019, que está anclado en este objetivo, ha sido aprobado por la Cámara Baja. Su aprobación como ley será clave para restablecer la confianza y garantizar la continuidad de las políticas", dijo Lagarde luego de que el Directorio del FMI aprobó el acuerdo.





Lagarde destacó que, "a pesar del entorno desafiante, el Gobierno ha fortalecido de manera proactiva sus planes de política". "La implementación total de las políticas que respaldan el Acuerdo Stand-By, junto con el fuerte apoyo de la comunidad internacional, debería permitirle al país recuperar la estabilidad macroeconómica y aprovechar su pleno potencial económico para beneficio de todos los argentinos", destacó la directiva del FMI.



Economía e inflación



La economía sufrirá una caída de entre 2 y 3% en 2018 y de entre 0,5 y 2% el próximo año, a mitad del cual comenzaría una recuperación de la crisis que atraviesa el país, estimó el viernes el Ministerio de Hacienda en una carta de intención dirigida al FMI. La inflación anualizada llegaría a un techo de 40% en enero próximo.