El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía argentina caerá este año 11,8%, y repuntará en un 4,9% en el 2021, anunció el organismo crediticio. Así lo indicó en el Informe de Perspectivas Económicas (WEO) difundido ayer, denominado "Un largo y dificultoso camino cuesta arriba", donde a raíz de la pandemia estimó una caída del PBI mundial de 4,4% y una recuperación de 5,2% para 2021. Las proyecciones globales son un poco más alentadores que en junio último, cuando se proyectaba que la economía mundial iba a ceder en un 4,9%. Sin embargo, la recuperación fue desigual, según muestra la actualización del reporte del Fondo, ya que hubo una relativa mejora en el desempeño de las economías avanzadas, mientras que en la mayoría de las economías emergentes la situación empeoró y las proyecciones a la baja se acentuaron. En particular para la economía argentina, el FMI preveía en junio una merma en el PBI de 9,9% y antes, en abril del 2021, estimaba que el mismo período iba a cerrar con una baja de 5,7% en el Producto. No obstante, prevé una mayor recuperación para el 2021, con una cifra de 3,9% proyectada en junio último, que se eleva a 4,9% en el reporte. El informe, que tradicionalmente lleva también los datos de inflación local y de todos los países, aclara que para esta vuelta no incluirá los datos de precios de Argentina, entre otras excepciones.

Médica distinguida

La médica patóloga pediátrica argentina Marta Cohen fue nombrada por la reina Isabel II como Oficial del Imperio Británico (OBE), en reconocimiento a su trabajo sobre la muerte súbita del lactante. Con esta distinción, Cohen, oriunda de Trenque Lauquen pasa a formar parte de la "Excelentísima Orden del Imperio.