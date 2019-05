El Hospital de Pediatría Juan Garrahan decidió esta mañana presentarse como "particular querellante" en la causa que investiga una red de pornografía infantil de la que formaba parte un médico de la institución.

"Las autoridades del Hospital han decidido que la institución se constituya como particular querellante en la causa que instruye la Fiscalía de Delitos Informáticos de la Ciudad de Buenos Aires", informó el prestigioso centro de salud.

A través de un comunicado, el Garrahan remarcó que "la Fiscalía confirmó que hasta el momento no existe en el material incautado imágenes ni videos que se correspondan con locaciones dentro" de las instalaciones del Hospital ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios.

Asimismo, ratificó la decisión de "instruir sumario administrativo y apartar inmediatamente de sus funciones" al jefe de Inmunología y Reumatología del Hospital Garrahan, Ricardo Russo, quien fue detenido el pasado miércoles.

Agravamiento de la acusación

La fiscal Daniela Dupuy adelantó este jueves que solicitará que el médico pediatra del Hospital de Niños "Juan Garrahan" permanezca detenido "para no entorpecer la investigación y ante el peligro de fuga", al tiempo que advirtió sobre un aumento en la cantidad de casos de distribución de pornografía infantil en el país.

Luego de que Russo se negara a declarar, la integrante de la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad remarcó que solicitará a la la jueza en lo Penal, Contravenconal y de Faltas María Alejandra Doti que el acusado permanezca detenido "para no entorpecer la investigación y ante el peligro de fuga".

Asimismo, Dupuy remarcó que están analizando un "eventual agravamiento" en la acusación, "más que nada por la cantidad de imágenes con menores de 13 años".

Hasta el momento, Russo está acusado de "distribución, facilitación, producción y tenencia para distribución de imágenes de explotación sexual infantil", aunque aclaró que el pediatra "no aparece en las imágenes" y tampoco fueron realizadas en las instalaciones del Hospital Garrahan.

En declaraciones radiales, la fiscal destacó que el de Russo "es un caso de miles" y subrayó: "No me sorprende, pero me escandaliza la cantidad de casos que ingresan día a día y que aumentan. Nuestro país es bastante importante en donde se distribuyen e intercambian imágenes de pornografía infantil".

En ese sentido, explicó que, de acuerdo a la gran cantidad de causas que se investigan en la Justicia, "no es la explotación comercial lo que prima" en el país respecto a la pornografía infantil, sino "la distribución y el intercambio" de las aberrantes imágenes, que a su vez "derivan a delitos más graves como el grooming, el abuso sexual, el abuso sexual intrafamiliar".

Ante esa alarmante situación, Dupuy hizo hincapié en la importancia de la "prevención", ya que advirtió que se trata de algo lamentablemente "habitual": "Si podemos trabajar en las herramientas para prevenir este tipo de conductas, sería ideal".