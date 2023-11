Luego de que la Justicia solicitó la baja de casi 160.000 beneficiarios de Potenciar Trabajo que realizaron viajes de lujo, el Gobierno advirtió que quienes viajaron a países limítrofes también podrían dejar de percibir el beneficio.

“A los vivos se les caerá con todo el peso de la ley”, sostuvo Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social, quien aseguró que los titulares del programa social que “viajaron a países limítrofes también serán analizados” porque “no estarían cumpliendo” con la ley.

“No hay ninguna norma que diga que alguna persona no pueda tomarse un aéreo. Lo que hicieron esas personas dan cuenta que tienen otro nivel de ingreso por los lugares a los que fueron. Se hizo un trabajo muy minucioso, queremos tener un Estado inteligente”, sostuvo en referencia a los beneficiarios que realizaban viajes de lujo.

En diálogo con Sábado Tempranísimo (Radio Mitre), la funcionaria agregó: “La Justicia tiene en sus manos una denuncia. Encontramos a esas personas en una nómina de migraciones pagando pasajes, porque no figuraban en ningún lado”.

La baja de casi 160.000 beneficiarios de Potenciar Trabajo

En los últimos días, el fiscal federal Guillermo Marijuán pidió la baja de 159.919 beneficiarios del Potenciar Trabajo que realizaron viajes de lujo al exterior desde 2020. La causa está a cargo de la jueza federal María Servini, que deberá responder a la solicitud. De acuerdo con la investigación, utilizaron cruceros, embarcaciones y aerolíneas de alta gama, entre otros medios de transporte.

En total, los alcanzados por la investigación son cerca del 10% del total de los beneficiarios de planes sociales, de acuerdo con los datos que se dieron a conocer en Somos buenos, por TN.

“A partir de la información periodística, hemos solicitado el entrecruzamiento de datos de toda la nómina de beneficiarios del programa de los últimos cuatro años. La información del fiscal alcanza más de 14 años”, dijo Tolosa esta mañana.

Además, confirmó que “1129 titulares que han sido suspendidos” a partir de la información de la Dirección de Migraciones, de personas que viajaron en aéreos al exterior, a excepción de países limítrofes, dado que, dijo, “sería muy injusto castigar” a personas que cruzan los pasos fronterizos para ir a trabajar a los países vecinos.

“Esta ministra operó con la enorme responsabilidad de dar de baja 110.000 planes Potenciar, a partir del incumplimiento de normas que rigen”, agregó.

En la denuncia, Marijuán apuntó a “la falta de control de las personas que ingresan a este Programa” y a la “ausencia de cualquier tipo de monitoreo sobre las que se encuentran inscriptas”. Dijo que esto “demuestra un desprecio absoluto por parte de los funcionarios púbicos que manejan esta cartera tan importante del Estado”. También advirtió que “esta responsabilidad no solo recae sobre lo acontecido, pues en la medida en que no cesen estas conductas ilícitas, se continuarán pagando beneficios que no corresponden”.