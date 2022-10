El Gobierno nacional destinará $500.000 millones para financiar el crédito Pyme, con una bonificación de hasta 30 puntos porcentuales en las tasas de interés para sostener el crecimiento y la recuperación del empleo, en el marco del Programa Crédito Argentino (CreAr).



"El CreAr tiene por objetivo poner todos los recursos del Estado, en este caso más de $500.000 millones para financiar el desarrollo productivo del sector pyme", señaló el ministro de Economía, Sergio Massa, durante un acto que se llevó a cabo en el municipio bonaerense de Escobar, en el que anunció la puesta en marcha del programa.



El ministro, que adelantó el cierre del acuerdo con el Club de París, también brindó detalles del nuevo régimen de alivio fiscal para productores de bienes de capital, que incluye una rebaja del 70% en las contribuciones patronales, con beneficios adicionales que llegan al 90% para las Mipymes.



"El desafío es promover el crédito direccionado para sectores productivos, creando empleo y agregando valor. No queremos juntar reservas por capricho sino para tener un respaldo que sea producto del trabajo argentino y así darle fortaleza a nuestra moneda", señaló el ministro Massa.



El Programa CreAr destinará un total de $ 500.000 millones para financiar, aumentando casi 40% el crédito pyme, distribuidos un 50% para el financiamiento y la otra mitad para garantías de créditos hacia ese sector.



El plan contempla una bonificación de hasta 30 puntos porcentuales de las tasas de interés en pos de sostener el crecimiento y la recuperación del empleo. Además, las provincias podrán bonificar otros 5 puntos porcentuales* adicionales dentro de la Línea Inversión PYME Federal.



En cuanto al fondeo, el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) movilizará un total de $250.000 millones, a través de 7 líneas de financiamiento.



Por su parte, el Fondo de Garantía Argentino (FOGAR) destinará los $250.000 millones restantes para facilitar la inclusión financiera, una necesidad de las Mipymes a la hora de buscar financiamiento para inversiones productivas.



Fuentes del Palacio de Hacienda señalaron que es "el mayor programa de crédito federal impulsado por el Estado en la historia del país, con simplificación de instrumentos para facilitar el acceso al financiamiento al sector productivo y disponibilidad en todos los bancos públicos y privados del país".



Respecto al nuevo régimen de alivio fiscal para productores de bienes de capital, se prevé una "rebaja del 70% en las contribuciones patronales, con beneficios adicionales hasta el 90% para las Mipymes".



También se incorpora un Bono anual de crédito fiscal calculado sobre: impuesto a las ganancias; reintegros de exportación; inversiones en I+D; y certificaciones de calidad.



"Generará un aumento de la inversión privada adicional de más de U$S 2.000 millones; U$S 150 millones de exportaciones extras; y 15.000 nuevos puestos de trabajo en el sector para el año 2027", indicaron en el Ministerio de Economía.



La industria de bienes de capital es un sector de valor estratégico para el desarrollo productivo y tecnológico del país: tiene la capacidad de mejorar la competitividad, potencia las exportaciones, facilita la sustitución de importaciones y genera empleo formal de calidad.



En la actualidad cuenta con 70 mil empleos directos -7.400 más que en 2016- con un salario 30% superior al promedio. Entre 2019 y 2021, creció un 10% y creó 4.000 empleos.



Participaron del acto, además de Massa, el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren; el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk; el presidente de ADEBA, Javier Bolzico; el secretario general de la UOM, Abel Furlán, la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis; y el titular de Adimra, Orlando Castellani.