El Secretario de Gabinete, Juan Manuel Olmos, emitió un comunicado en el cuál se refirió a la renuncia de Victoria Donda al frente del INADI y además le respondió a los argumentos que la ahora exfuncionaria hizo públicos a través de una carta publicada en sus redes sociales.

Olmos señaló que era necesario aclarar "ante las declaraciones hechas por la Dra. Victoria Donda" las razones que motivaron la decisión de no renovar a Donda en el cargo al frente del INADI.

El funcionario detalló que él le transmitió "la decisión del Presidente de no renovar su intervención al frente del INADI" debido a "la pérdida de confianza del titular del Poder Ejecutivo en la capacidad de la Dra. Victoria Donda de seguir al frente de la gestión de dicho organismo". Debido a esto "la funcionaria tomó la decisión de renunciar 48 hs antes de la finalización de su mandato".

Por ultimo afirmó que: "Por otro lado, sobre las críticas públicas que la ex funcionaria realizó de la gestión nacional que encabeza el Dr. Alberto Fernández y que ella integró desde el 10/12/2019, es un derecho que la asiste como a todo militante político y no existe obligación alguna de tener un cargo público para realizarlas".

La carta de renuncia de Victoria Donda

El jueves a última hora Victoria Donda compartió una carta en la que esgrimió las razones de su decisión de renunciar, pero seguir militando dentro del Frente de Todos. "Hoy se cierra un ciclo con mi alejamiento del INADI, convencida de que las responsabilidades institucionales son etapas de un camino más extenso", escribió.

La extitular del INADI apuntó contra el Gobierno de Fernández y señaló la incapacidad de "respuesta a demandas crecientes y complejas para una sociedad que espera más".

"Sin lugar a dudas, las rencillas dentro del Frente de Todos del que sigo formando parte no hacen más que debilitar nuestra posición respecto a la defensa del sistema democrático, elemento que hoy debe ser nuestra prioridad", cuestionó.

"Hoy redacto estas líneas alejándome de mi rol institucional como titular del INADI, justamente convencida de que se dejó de escuchar allí donde más se debe hacerlo", comenzó.

"Se dejó de escuchar a las voces que desde hace tiempo largo venimos insistiendo en la necesidad de establecer instancias para llegar a una síntesis necesaria en medio de una gestión nacional que cada vez nos fue dejando con más sabor amargo y sin capacidad de respuesta a demandas crecientes y complejas para una sociedad que espera más de nosotros", agregó.

En ese sentido, profundizó su crítica y contó los detalles del motivo de su renuncia: "Agravando fuertemente lo anterior, por el hecho de ser mujer y no encontrar en el gobierno nacional espacio legítimo para que nuestras voces sean debidamente escuchadas, hace pocos minutos me enteré a través de Juan Manuel Olmos, jefe de Asesores de la Presidencia, sobre la posibilidad de mi corrimiento del INADI, centralmente como consecuencia –según me informaron– de mi posicionamiento político respecto a la etapa actual, elemento que hice visible en reiteradas ocasiones en mi discurso público”.