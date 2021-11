El canciller, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunciaron hoy la donación de más de un millón de dosis de vacunas de Astrazeneca contra el COVID-19 que la Argentina va a enviar a Vietnam y República de Mozambique, y próximamente a la Organización de los Estados del Caribe Oriental (OECO).

“Se donaron ayer 500.000 dosis a Vietnam y mañana partirán 450.000 dosis a Mozambique”, explicó este mediodía Cafiero desde el aeropuerto de Ezeiza y agregó: “De los países del G20, Argentina está cuarta en cobertura de vacunación”. Además de estos dos embarques, en los próximos días, la Organización de los Estados del Caribe Oriental recibirá 18.000 para Santa Lucía; 11.000 para Granada; 11.000 para San Vicente y las Granadinas; y 2.000 para Dominica.

“En menos de un año, el 24 de diciembre estábamos acá recibiendo las primeras vacunas que llegaron a nuestro país, y hoy 22 de noviembre estamos con un stock de vacunas suficientes para asegurar el inicio de esquema, completarlos y las terceras dosis y refuerzos para la población que vaya cumpliendo los 6 meses, que nos permite estar donando vacunas”, destacó Vizzotti.

La funcionaria remarcó que “hasta que cada país no acceda a las vacunas, no vamos a dar vuelta la página, porque la pandemia no terminó”. El 62% de la población argentina completó el esquema de vacunación con dos dosis y casi el 80 % recibió la primera dosis de una vacuna contra el coronavirus.

“El stock de vacunas que tenemos nos permite tener aseguradas las terceras dosis y refuerzos” dijo la ministra de Salud y destacó: “Tenemos las vacunas para este año y para el 2022″.

La funcionaria nacional explicó que el Ministerio de Salud considera las terceras dosis como dosis adicionales para cumplir el esquema primario de protección y vacunación, en este caso son los inmunocomprometidos y los mayores de 50 años que recibieron la vacuna de Sinopharm. Y explicó: “Toda la población argentina, a partir de los seis meses, recibirán un refuerzo para reforzar la inmunidad”.

La ministra de Salud consideró que lo que pasa en el hemisferio norte, en cuanto a suba de casos y nuevos confinamientos, es diferente a la Argentina, en especial por “no adherir a las vacunas y no tener habilitadas las vacunas para niños”.

Respecto a las donaciones a países de Asia, África y el Caribe, fueron gestionadas en conjunto entre el Ministerio de Salud y la Cancillería, como resultado del ofrecimiento que Argentina inició “al asegurarse el stock de dosis necesarias para completar la distribución de vacunas para toda la población objetivo”, señalaron en un comunicado desde la cartera sanitaria.

Además, el Gobierno argentino mantiene conversaciones con otras naciones como Barbados, Nicaragua, Angola, Kenia y Filipinas, que ya han expresado interés en recibir las donaciones de vacunas.

En este proceso de cooperación sanitaria internacional, la Argentina también recibió donaciones que superaron los 7 millones de dosis y que permitieron acelerar la aplicación de dosis para brindar protección contra el coronavirus.

Ahora, al contar con el stock de vacunas necesario para la población, nuestro país se encuentra en condiciones de favorecer el acceso equitativo y oportuno a las vacunas destinadas a generar inmunidad contra el COVID-19.

La campaña de vacunación en la Argentina

Desde el inicio de la campaña de vacunación, la Argentina recibió 91.940.445 vacunas contra el SARS-CoV-2. De ese total, 14.683.210 corresponden a Sputnik V (10.125.655 del componente 1, y 4.557.555 del componente 2), y 5.688.125 a Sputnik V producidas en la Argentina por el laboratorio Richmond (1.179.625 del primer componente, y 4.508.500 del segundo).

A la firma AstraZeneca corresponden 25.188.400 dosis (580.000 de Covishield; 1.944.000 recibidas por el mecanismo COVAX, 19.912.000 de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina; 2.202.800 donadas por España, y 549.600 por Canadá). En tanto, 31.672.800 corresponden a Sinopharm (30.000.000 del contrato bilateral y 1.672.800 recibidas a través del mecanismo COVAX); 3.500.000 a Moderna donadas por Estados Unidos, 1.704.000 a CanSino y 9.503.910 a Pfizer.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta esta mañana se distribuyeron 81.780.560 en todo el país y las aplicaciones totalizan 65.993.586. A su vez, 65.993.586 personas iniciaron su esquema y 28.569.955 lo completaron, mientras que 1.106.600personas recibieron dosis adicional y 187.589 recibieron dosis de refuerzo