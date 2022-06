La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, adelantó este jueves detalles de cómo se implementará la segmentación de los subsidios destinados a las tarifas de luz y gas. El 10% de los hogares de mayores ingresos comenzará a pagar la tarifa plena de ambos servicios. Según informó, habrá tres grupos de usuarios. La letra fina de la medida será conocida a media mañana, cuando se publique el decreto en el Boletín Oficial.

Segmento 1: usuarios con tarifa plena

Los grupos familiares que perciban salarios por encima al equivalente a tres canastas básicas y media no recibirán más subsidios y pagarán la totalidad de las tarifas de luz y gas. “El aumento se va a ir prorrateando durante el año”, señaló Cerruti.

En este grupo también se incluyen las familias que tengan tres propiedades o tres automóviles. Actualmente, la canasta básica total para una familia de cuatro integrantes se encuentra en $95.260, según los datos del Indice. De acuerdo a los criterios informados, las familias que perciban más de $333.410 dejarán de tener sus consumos subsidiados.

También quedarán incluidos en este grupo las familias que tengan tres o más inmuebles, tres autos de menos de 5 años de antigüedad, aeronaves o embarcaciones de lujo y “activos societarios que exterioricen capacidad económica plena”.

Segmento 2: usuarios de nivel intermedio

En este grupo, quedarán alcanzadas todas las familias que no están encuadradas en los segmentos 1 y 3. En este segmento intermedio las actualizaciones tarifarias no deben superar el 80% de la variación que tuvo el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) durante el año anterior: de esta forma, las tarifas no deben incrementarse en más de un 42,7%.

Segmento 3: usuarios con tarifa social

En este grupo, se incluyen a las familias de menores ingresos y beneficiarios de la tarifa social. Incluye a personas en situación de vulnerabilidad que perciben planes sociales como la Asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentar. Para este grupo de usuarios, los aumentos en las facturas a lo largo de este año no deben superar el 40% de la variación que tuvo el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) durante el año 2021. Como el indicador tuvo una variación del 53,4%, los incrementos en este segmento no deben superar el 21,4%.

Cerruti informó que los segmentos 2 y 3 no van a tener ningún otro aumento en lo que resta del año.