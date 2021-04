El presidente Alberto Fernández dispuso ayer el pago de un bono mensual de $6.500 por tres meses para 740.000 trabajadores de la salud, a quienes agradeció el "enorme esfuerzo" realizado durante la pandemia de coronavirus, en un acto en el que anunció además que el Gobierno invertirá 10.155 millones pesos para ampliar con obras y camas la Red de Emergencia Sanitaria Federal.

Fernández encabezó ayer un acto en la Casa Rosada, donde resaltó el valor del trabajo realizado por el personal de salud desde la llegada del coronavirus y confirmó la ampliación de la red federal, que permitirá poner en marcha 134 nuevas obras e incorporar 1.415 camas.

En su discurso, el Presidente expresó su agradecimiento al "enorme esfuerzo que han hecho" los trabajadores sanitarios y detalló que en los próximos tres meses recibirán un bono de $6.500 mensuales.

"Hemos incluido a 100.000 trabajadores más que el año pasado. Serán en total 740.000 personas", resaltó Fernández durante la ceremonia en la que el Gobierno adelantó que, con las nuevas obras, se estará materializando un total de 262 ampliaciones y remodelaciones.

En su discurso, el jefe de Estado destacó la gestión sanitaria de la pandemia, ratificó que su "única preocupación es cuidar la salud de los argentinos" y agradeció "a todos los que se preservaron desde el viernes a la noche y se resguardaron".

Acompañado por parte del Gabinete nacional y gobernadores, Fernández reflexionó: "El tiempo fue pasando y fuimos controlando la pandemia y gracias a Dios logramos que a ningún argentino le faltara atención médica".

Dijo que con "criterio federal" se llevó "auxilio" a todas las provincias, en una ceremonia en la que también se pronunciaron el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y su par de Salud, Carla Vizzotti.

"Hemos sobrellevado la primera ola y hemos aprendido mucho, con dolor, porque decenas de miles de argentinos perdieron la vida. Hemos aprendido que el contagio tiene que ver con la cantidad de gente que circula", remarcó Fernández.

Si bien admitió que las cantidades de dosis de vacunas conseguidas hasta ahora no son las "deseadas", su gestión logrará "conseguir más vacunas para sostener el ritmo de vacunación".

"En la segunda quincena llegarán más dosis y sostendremos el ritmo de vacunación", pronosticó.

"Hemos aprendido que el contagio tiene que ver con la cantidad de gente que circula; que el transporte público no respete las distancias, que la gente pueda aglomerarse es riesgoso. En virtud de esa experiencia tomamos esas decisiones. Todas nuestras decisiones son el resultado de ver lo que está pasando", concluyó el Presidente a menos de una semana de haber cuestionado el "relajamiento del sistema sanitario" en un contexto de suba de contagios de coronavirus.

"Tres de las provincias presentes, Santa Fe, San Juan y Buenos Aires, encabezan la lista de haber vacunado a más personal de la educación. La ciudad de Buenos Aires sólo vacunó al 14%", apuntó ayer Fernández.

Además, hizo alusión a la judicialización por parte de la Ciudad de Buenos Aries del Decreto de Necesidad y Urgencia que dispone la suspensión de las clases presenciales como una de las medidas para mitigar la expansión del coronavirus y, en ese sentido, pidió no hacer política con la pandemia ya que no es momento de "serle simpático al electorado". Si bien no hay datos precisos sobre la fecha de cobro del bono de $6.500, algunos cálculos coinciden que será en mayo próximo.



Optimismo de la OMS

El mundo tiene los medios para controlar la pandemia del coronavirus en los próximos meses, declaró ayer el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en una sesión informativa diaria. "Tenemos las herramientas para controlar esta pandemia en cuestión de meses, si las aplicamos de forma coherente y equitativa", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus.