El Gobierno nacional "ultima los detalles" para dar a conocer en forma "inminente" la denominada "ley ómnibus", que incluye distintas reformas, y el decreto de necesidad y urgencia (DNU) anunciado para esta semana que tiene como objetivo la desregulación en varias áreas de la economía, anunció hoy el vocero Manuel Adorni.



"Será en lo inminente. No puedo definir cuándo, pero aseguro que es en lo inminente", respondió Adorni, en su habitual conferencia de prensa diaria en Casa Rosada, a una consulta acerca de cuándo se conocerían los detalles de la iniciativa que contemplaría varias reformas y que será puesto en análisis del Congreso.



El proyecto de "ley ómnibus" genera expectativas porque se estima que incluirá reformas que tienen como meta reducir el gasto y bajar el déficit fiscal.



Además, se especula con la posibilidad de que dentro del paquete de medidas se impulsen cambios en el régimen legal económico, con eje en la apertura comercial, y también una reforma en materia política y, posiblemente, electoral.



Al respecto, semanas atrás el ministro de Interior, Guillermo Francos, dijo que el presidente Javier Milei enviaría al Congreso el pedido para que se eliminen las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).



El debate parlamentario del proyecto de "ley ómnibus" requerirá que el jefe de Estado convoque a sesiones extraordinarias a los diputados y senadores, algo que los bloques legislativos esperan que ocurra esta semana.



Adorni, al respecto, indicó que tanto el proyecto de "ley ómnibus" como el DNU que impulsaría el Gobierno son temas "muy complejos no solo desde la propia redacción, sino jurídicamente".



"Es un tema que estamos prestando especial atención", agregó.



El vocero presidencial dio detalles a la prensa sobre los temas analizados esta mañana en la reunión de gabinete que encabezó el presidente Javier Milei.



Adorni apeló a la "responsabilidad fiscal" de los gobernadores, luego de que circularan versiones de posibles emisiones de cuasimonedas, y les pidió que adopten la postura del Gobierno nacional de "no gastar más de lo que se tiene".



"Las provincias tienen el derecho a actuar como mejor les parezca. Nosotros las llamamos a tener responsabilidad fiscal. Los argentinos no podemos gastar más de lo que nos ingresa. Tenemos que poner la caja en orden. Entendemos que nuestra posición es la misma que deben tomar los gobiernos provinciales", dijo Adorni.



Milei tiene previsto recibir mañana en la Casa Rosada por primera vez, y a poco más de una semana de su asunción, a los 23 gobernadores y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en una reunión a "agenda abierta".



Milei encabezó hoy en la Casa Rosada la sexta reunión de gabinete desde que asumió la primera magistratura, y en la que se se analizaron los temas a implementar esta semana.



El encuentro, que se desarrolló en el Salón Eva Perón del primer piso de la Casa de Gobierno, se inició a las 8.35 y finalizó 9.50, informaron a Télam fuentes oficiales.



El jefe de Estado llegó puntualmente a las 8 a su despacho, media hora antes del inicio de la reunión, y el primero que ingresó al Salón Eva Perón fue el ministro de Salud, Mario Russo, a las 8.10.



Además del presidente Milei, participaron del encuentro la vicepresidenta Victoria Villarruel; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y los ministros del Interior, Guillermo Francos; de Relaciones Exteriores, Diana Mondino; de Defensa, Luis Petri; y de Economía, Luis Caputo.



También los de Infraestructura, Guillermo Ferraro; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Seguridad, Patricia Bullrich; de Capital Humano, Sandra Pettovello; como así también el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo; la secretaria de Comunicación y Prensa, Belén Stettler; el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el secretario Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete, José Rolandi.