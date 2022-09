El Gobierno de la Nación prepara una asistencia económica adicional de 49.500 pesos destinada a las personas que se encuentran por debajo de la línea de indigencia y hasta el momento no son titulares de ningún programa social. Este bono de casi 50.000 pesos se pagaría en tres cuotas de 16.500 pesos, en octubre, noviembre y diciembre.

La ayuda se entregaría a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Sin embargo, todavía no hay confirmada ninguna medida relacionada.

El pago extra para las personas en una situación de indigencia se va a financiar con la recaudación tributaria que ingresará por la aceleración en la liquidación del complejo agroexportador y el nuevo dólar soja.

Se estima que impactará en al menos a 2 millones de personas que, actualmente, se encuentran en una situación económica vulnerable.

Se trata de quienes trabajan de manera informal, no tienen hijos (por lo tanto no tienen acceso a la Asignación Universal por Hijo, ni al Programa Alimentar) y no pudieron inscribirse en Potenciar Trabajo.

Los fondos estarán destinados a personas de escasos recursos que son consideradas indigentes porque no logran cubrir las necesidades básicas alimentarias.

El bono será financiado con los pesos que le ingresarán al Tesoro nacional por las retenciones que se cobrarán a la mayor liquidación de la cosecha por las medidas instrumentadas por el ministro de Economía, Sergio Massa.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el 28 de septiembre su informe sobre incidencia de la pobreza y de la indigencia en el primer semestre de 2022.

Ese indicador podría arrojar una suba fuerte de la pobreza y la indigencia debido a que la inflación anual pasó del 50,9% en diciembre de 2021 al 64% en junio (y al 71% en julio). Y no se prevé, por ahora, que los precios vayan a enfriarse rápido.

Una familia tipo argentina, conformada por una pareja y dos hijos, necesitó en julio $111.297 para no caer bajo la línea de pobreza, según los datos que arrojó el Indec. Mientras que para no caer en la indigencia fueron necesarios $49.465.

A fines de julio de 2022, las y los analistas del mercado proyectaron que la inflación minorista para el 2022 se ubicará en 90,2% interanual, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina.

Algunos medios nacionales esperaban que la medida se aplicara de manera inminente, mientras recordaban que este bono es para asistir al universo de trabajadores de la Economía Popular que hoy no está incluido en los programas sociales.

El pago del bono quedó formalizado en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece un tipo de cambio de 200 pesos por dólar para exportaciones de soja. El DNU dice que será un pago extraordinario y de alcance nacional.

El pedido de un bono de emergencia está en la agenda de reclamos de todos los movimientos. Incluyendo al dirigente Juan Grabois, el que hizo del tema su principal reclamo al Gobierno.