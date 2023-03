Mientras su espacio político acusa a la Justicia y a la oposición de proscribir a Cristina Kirchner frente a los próximos comicios y le pide que sea candidata, el martes 21 de marzo la Vicepresidenta dará una fuerte señal de cara a las elecciones al participar, el martes que viene, de un encuentro organizado por el Grupo Parlamentario Progresista Iberoamericano (Grupo de Puebla) en torno a su figura. El objetivo de la reunión, que tendrá lugar en el CCK, será respaldarla, en el marco del III Foro Mundial de Derechos Humanos, “frente a la persecución político-judicial de la que ha sido víctima desde 2015, que quedó de manifiesto con la reciente condena judicial en su contra”.

El encuentro, que estaba previsto para diciembre pero se había postergado por motivos de salud de la vice y luego, por el Mundial, será central en la agenda política de la semana que viene. Participarán los ex presidentes Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), José Luis Rodríguez Zapatero (España), Ernesto Samper (Colombia) y el jurista español Baltasar Garzón, entre otros. Del entorno de Cristina Kirchner estará el senador nacional Oscar Parrilli. Entre los presentes no figura el nombre de Alberto Fernández, que forma parte del Grupo de Puebla y suele mostrarse muy activo en sus filas.

El acto, se informó en la página del Grupo de Puebla, fue llamado “Voluntad popular y democracia: del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia”, y será un ámbito de apoyo explícito a la vicepresidenta, donde se presentará el libro “Objetivo: Cristina. El lawfare contra la democracia en Argentina”, una publicación conjunta de la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales (ELAG), el Grupo de Puebla, el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, (CLAJUD), y el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

Cristina Kirchner será la gran protagonista y tendrá a su cargo el cierre del encuentro. La última vez que habló fue el viernes pasado, en la Universidad de Río Negro, donde, entre otras cosas, arremetió contra el Poder Judicial por su “alianza” con la oposición de Juntos por el Cambio. Días antes, se había expresado en el Senado, durante una ceremonia junto a representantes de la organización Abuelas de Plaza de Mayo.

Con su participación en el CCK, el martes que viene, contará tres apariciones públicas en poco más de 10 días. Una frecuencia por demás llamativa si se la compara con sus irrupciones durante los tres años de mandato del Frente de Todos, cuando eligió hablar en momentos precisos y muy espaciados entre sí. De hecho, antes de tomar el micróno en el Senado, la última vez que se le había escuchado la voz había sido meses antes, en un evento político en Avellaneda.

La vicepresidenta aumenta la frecuencia de sus apariciones cuando faltan menos de 100 días para el cierre de listas, y mientras el Frente de Todos tiene muchos posibles precandidatos, pero ninguno firme. Alberto Fernández, Sergio Massa, Eduardo de Pedro, Jorge Capitanic y la misma vicepresidenta oscilan y especulan sobre la conveniencia de competir. Y, mientras tanto, pujan entre sí, cuando cabe.

En La Cámpora, en tanto, bregan con cada vez más fuerza para que la vicepresidenta juegue como postulante a la Presidencia, mientras que ella misma se muestra prescindente. El año pasado, cuando fue condenada en la causa Vialidad, había dicho que no se presentaría a ningún cargo. Pero algunas semanas después, sostuvo que el motivo por el que no se presentaba no era la “autoexclusión”, sino la “proscripción”.

Desde entonces, la organización que comanda su hijo Máximo, y sus aliados, como Andrés “Cuervo” Larroque, iniciaron una campaña para “terminar” con esa proscripción. El último acto fue en Avellaneda, el sábado, llamado “Luche y Vuelve”. Con la consigna “CFK2023″, embistieron contra Alberto Fernández, que mantiene en pie sus intenciones de reelección, pero no se lanza formalmente y se dedica a ganar tiempo. Y de cara a los próximos meses planean llevar ceremonias políticas similares al interior del país.

El cierre de listas será el 24 de junio, y la participación de la vicepresidenta en un acto en defensa de su figura política frente a las elecciones podría ser clave en el convulsionado contexto político del oficialismo, y en tiempo de descuento.