Relación de Argentina con el mundo fue el segundo eje del debate presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei.

Massa: “La Argentina tiene la responsabilidad en un mundo absolutamente convulsionado en pensar su política exterior en defensa del interés argentino. Lo primero que tenemos que tener claro es la multipolaridad, Argentina tiene relaciones con todos los países que abran los brazos y los mercados para vender trabajo argentino. Tenemos, además, dentro de la política exterior cuatro ejes que sostener: la agenda de seguridad alimentaria, que es una oportunidad para la Argentina; la agenda de seguridad energética que nos da la responsabilidad de ser proveedores regionales y mundiales de shell gas y shell oil. Tenemos una enorme oportunidad para el norte argentino sobre la demanda de minerales y dioxidos raros. Tenemos en la economía del conocimiento, por la elegibilidad de nuestra gente construida en la educación pública, la enorme oportunidad de ser proveedores de servicios intelectuales mundiales”.

Milei: “Creo profundamente en el comercio internacional y con la apertura, aquellos países que son abiertos al mundo tienen ingresos per capita nueve veces mayor que los cerrados. Sin embargo, también creo que no tiene el estado interferir ni decir con quién tengo que comercializar, el Estado termina siendo un estorbo y el mejor ejemplo es el Mercosur. Frente a esas mentiras que yo señalo que no hay que comercializar con china o Brasil digo que es falso, no tiene por qué meterse el estado”.

Los cruces por el papa Francisco

Massa: “En el primer debate te pedí que le pidas disculpas al Papa y dijiste que no lo habías dicho en campaña, a pesar de que lo dijiste en la entrevista con Tucker Carlson cuando ya eras candidato. ¿Le vas a pedir disculpas al Papa y los vas a invitar a la Argentina por haberlo tratado como el representante del maligno?”

Milei: “No tengo problemas en pedir disculpas. Estamos dispuestos a recibirlo en Argentino y darle los honores propios. Eso no es un punto, como Malvinas. Nosotros consideramos que las Malvinas son Argentinas. Victoria es hija de un héroe de Malvinas y vamos a agotar todas las instancias diplomáticas para que vuelvan a ser argentinas. Basta de ese nacionalismo barato”.