El presidente Alberto Fernández afirmó que la recuperación de la "integridad territorial" de Argentina "es una prioridad absoluta”, al encabezar un acto junto al titular del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Adolfo Pérez Esquivel, y cinco excombatientes de la guerra de Malvinas en Casa Rosada, en el marco de las actividades oficiales conmemorativas por los 40 años del inicio del conflicto bélico de 1982 con Gran Bretaña.



"Que la Argentina recupere su integridad territorial es una prioridad absoluta. Que en el siglo XXI estemos discutiendo el colonialismo debería avergonzarnos", señaló el jefe de Estado durante la actividad en la cual se descubrió una obra de Pérez Esquivel en la escalera Carpani de la Casa Rosada.



Fernández invitó luego al premio Nobel y al grupo de excombatientes a visitar el Patio Malvinas Argentinas que se encuentra en la sede gubernamental.



"Nosotros a la guerra la entendimos como algo desatado por una dictadura, pero los que combatieron son nuestros héroes, de eso no cabe duda", dijo el mandatario quien resaltó el reconocimiento y homenaje del pueblo argentino a los caídos, sus familiares y los veteranos y veteranas de aquel conflicto.



A su vez, Fernández remarcó que "no hay ninguna duda que las islas Malvinas son territorio argentino. Está muy claro que no son inglesas. Desde el año 1965 las Naciones Unidas le reclaman al Reino Unido que se siente con Argentina a resolver un tema de soberanía que, claramente, la Argentina tiene derecho".



La obra inaugurada fue titulada por Pérez Esquivel como "Homenaje a Malvinas" y representó en acrílico sobre tela una escena de guerra en la que soldados armados asisten a otros heridos, cerca de un faro bajo el cielo delineado con la forma de las islas.



Entre los excombatientes que participaron del encuentro estuvieron Emilio López de Salta; Walter Gómez y Juan Fernández de la localidad bonaerense de José C. Paz; Ernesto Alonso de La Plata; y el director de la Casa de Gobierno, Sergio Policastro, quienes aplaudieron y abrazaron a Pérez Esquivel de forma afectuosa tras descubrirse la obra.



El Patio Malvinas Argentinas fue preparado especialmente para la ocasión con su fuente central cálidamente iluminada y un delicado arreglo floral.



Allí, el excombatiente de Salta le obsequió al Presidente su condecoración personal, que habría recibido cuando se cumplieron los 20 años de la guerra, y le destacó "su corazón malvinero".



Durante la visita al patio Malvinas Argentinas, el mandatario y Pérez Esquivel observaron la escultura realizada en aluminio con el contorno de las Islas, y la bandera nacional que cuenta, en su ángulo superior izquierdo, con una certificación judicial que acredita que fue entregada en las Malvinas el 1 de octubre de 1966 al entonces gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.



Este patio de la Casa Rosada había sido inaugurado el 2 de mayo de 2012, en el 30° aniversario del hundimiento del crucero ARA General Belgrano, que provocó la muerte de 323 marinos durante el conflicto del Atlántico Sur, como homenaje y reconocimiento a los combatientes que participaron de la contienda bélica en las islas.



El encuentro se realizó en el marco de una extensa agenda de eventos que impulsa el Gobierno nacional en todo el país bajo el título "Malvinas nos une" a 40 años del conflicto bélico del Atlántico Sur.



Pérez Esquivel recibió en 1980 el premio Nobel de la Paz por su lucha en favor de los derechos humanos durante la última dictadura militar argentina, y fue designado miembro del comité ejecutivo en la Asamblea Permanente de las Naciones Unidas sobre esa materia.

Fuente: Télam