El tribunal oral que juzga al empresario Alberto Samid por supuesta asociación ilícita y evasión ordenó ayer su captura por faltar a dos audiencias del debate, que se encuentra en sus instancias finales.



La decisión fue del Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) 1, luego que Samid no se presentara a la audiencia fijada para ayer, informaron fuentes judiciales. En la tarde de ayer, el empresario brindó una entrevista a C5N, desde un lugar no especificado: aseguró que no se entregará y denunció un supuesto intento de extorsión por parte del fiscal Gabriel Pérez Barberá, para poner fin a la investigación a cambio 1.800.000 dólares.



‘Ojalá que no me encuentren, yo no me voy a entregar‘, aseguró Samid. Consultado sobre la supuesta extorsión, dijo que se dio en ‘un diálogo de treinta segundos‘ y que no llegó a grabarlo. ‘Yo esa plata no la tengo y, si la tuviera, tampoco la voy a poner‘, afirmó. Samid es juzgado por supuesta asociación ilícita, sobre la base de una investigación abierta en 1996 por evasión impositiva en sus frigoríficos. La causa contra el denominado Rey de la Carne había sido impulsada cuando el entonces dirigente peronista fue acusado de liderar una ‘poderosa asociación ilícita‘ para evadir impuestos por más de 50 millones de pesos a través de varias cadenas frigoríficas entre las que figuraba ‘La Lonja‘.