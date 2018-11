Todo indica que Cambiemos logrará su objetivo de tener aprobado el Presupuesto antes del G20, que empieza el 30 de noviembre. Si bien siempre supieron en el oficialismo que el escollo más grande sería en la Cámara de Diputados, en donde se aprobó con 138 votos a favor y 103 en contra pero con una sesión que corrió serio riesgo por los incidentes fuera y dentro recinto, había ciertas dudas sobre cómo pasaría la iniciativa en las comisiones del Senado.

Habiendo pasado esa etapa con algunos sobresaltos, como cuando el formoseño José Mayans cuestionó duramente a Rogelio Frigerio, ahora que la norma se debatirá en el cuerpo, en el Gobierno están tranquilos con que podrán darle la sanción final sin problemas.

A pesar de la fractura que se generó en su bloque con la salida de José Alperovich, Miguel Ángel Pichetto sigue siendo el hombre clave para que la Casa Rosada tenga su "ley de leyes".

José Alperovich rompió el bloque de Miguel Ángel Pichetto





El ex gobernador de Tucumán dejó la bancada de Argentina Federal junto a Beatriz Mirkin por diferencias justamente en la aprobación del Presupuesto: "Esto ha llegado a un límite, que el Presupuesto que está pretendiendo que aprobemos no tiene consistencia, seriedad ni veracidad. No la tiene en sus supuestos de recaudación ni en las metas fiscales propuestas".

Cambiemos necesita 37 votos para que la ley salga. De los suyos, tiene seguros 24 de 25. El que está en duda es Eduardo Costa, quien está molesto porque considera que su provincia, Santa Cruz, la que aspira gobernar, no está bien considerada dentro del texto.

En el interbloque Argentina Federal acompañarán Pichetto, Rodolfo Urtubey, Pedro Guastavino, Carlos Caserio y Carlos "Camau" Espínola, quienes firmaron el dictamen. En Cambiemos también cuentan con los votos de José Uñac y Cristina del Carmen López Valverde (San Juan), Dalmacio Mera e Inés Blas (Catamarca) y Sigrid Kunath (Entre Ríos). Aquí son diez votos más.

Otros cinco peronistas que darán su apoyo son los salteños Juan Carlos Romero y María Cristina del Valle Fiore Viñuales, Carlos Reutemann, de Santa Fe, y los neuquinos Guillermo Pereyra y Lucila Crexell.

Miguel Ángel Pichetto, senador peronista





El comportamiento de los bloques en la Cámara de Diputados suele ser un anticipo de cómo se comportarán en el Senado. Este es el caso de los misioneros, que acompañaron en la Cámara baja, por lo que se descuenta que Maurice Closs y Magdalena Solari lo harán ahora.

Por el lado de los representantes de Santiago del Estero, en Diputados la mitad del bloque (3) votó a favor y los otros tres no fueron. Por eso, aún es una incógnita cómo votarán los senadores Ada Rosa Itúrrez de Cappellini, Blanca Porcel de Ricovelli, del Frente Cívico y Gerardo Montenegro, que responden al gobernador Gerardo Zamora. No descartan ausentarse o abstenerse.

Con estos números, Cambiemos contaría con al menos 41 votos, lo que le permitiría aprobar el Presupuesto holgadamente. Y aún tiene posibilidades de sumar más voluntades con los santiagueños o con la presencia de Carlos Menem, que si fuera a la sesión votaría a favor.

Por supuesto, los nueve integrantes del bloque Unidad Ciudadana, entre ellos Cristina Kirchner, votarán en contra.

A ellos se les sumarán José Mayans y María Teresa González (Formosa), Norma Durango y Daniel Lovera (La Pampa), Eugenia Catalfamo y Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), Mario Pais y Alfredo Luenzo (Chubut), Julio Catalán Magni y José Ojeda (Tierra del Fuego), José Alperovich y Beatriz Mirkin (Tucumán), Omar Perotti (Santa Fe), Magdalena Odarda (Río Negro) y Fernando "Pino" Solanas (Buenos Aires).