El anuncio que realizó Patricia Bullrich de respaldar a Javier Milei en el balotaje, no solo generó opiniones divididas en el interior de Juntos por el Cambio, también provocó malestar puertas adentro de La Libertad Avanza. Esta es la razón por la que el candidato a presidente de la Libertad Avanza decidió encabezar él mismo un encuentro con diputados y senadores electos de su espacio. El objetivo fue aquietar las aguas con quienes no compartieron la postura de un acercamiento con el sector fundado por Mauricio Macri, pero la estrategia no dio resultados. Según pudo confirmar Infobae, el encuentro finalizó pasadas las 18 y varios legisladores electos amenazaron con dejar el espacio libertario.

“Anoche tuve un encuentro con Milei, mantuvimos una charla respecto de lo que fueron sus declaraciones (la acusó de poner bombas en jardines de infantes) y nos perdonamos mutuamente porque hoy la Patria necesita que seamos capaces de perdonarnos. Está en juego el futuro”, había señalado Bullrich este mediodía al confirmar el pacto con el referente libertario y también adelantar que lo respaldará en la segunda vuelta electoral, cuando enfrente a Sergio Massa (Unión por la Patria) El anunció generó opiniones divididas dentro de JxC y también en LLA. Desde el espacio libertario precisaron que se trató de un acuerdo “personal” y que no hay ministerios en juego.

La reunión comenzó minutos antes de las 17 de esta tarde en el Hotel Libertador. Lilia Lemoine, Ricardo Bussi y Juliana Santillán, fueron algunos de los que dijeron presente y, tal como pudo averiguar este medio, quienes amenazaron con dejar el espacio libertario fueron los legisladores César Treffinger, Francisco Paoltroni, Pablo Ansaloni, Lorena Villaverde, Nadia Marquez y Bartolomé Abdala.

En la agenda libertaria, luego de lo que fue el segundo puesto en la primera vuelta del domingo, Javier Milei había pautado reunir a sus diputados y senadores electos para pedirles que vayan a buscar el voto del PRO y de Juan Schiaretti. Él no participaría del encuentro, pero los planes cambiaron en las primeras horas de esta tarde.

Milei, en uno de los ratos libres que tuvo entre las entrevistas que dio a diferentes medios de comunicaciones locales e internacionales tras el domingo, conversó con Karina sobre las estrategias para atraer a los votantes de los otros partidos, principalmente del PRO y de Hacemos por nuestro país, que encabezó Juan Schiaretti. Por eso, en un principio, la jefa de campaña se contactó con los armadores nacionales, Carlos “Chino” Kikuchi y Julio Serna, y les pidió que organicen una reunión con todos los senadores y diputados electos por La Libertad Avanza en las provincias, para transmitirles a ellos ese mismo mensaje de buscar votos. Tanto Kikuchi, como Serna y Santiago Viola —apoderado de La Libertad Avanza— no fueron parte de la reunión de esta tarde, aunque los diputados y senadores electos preguntaron por ellos.

Los miembros del equipo, que tienen contacto fluido con los referentes del interior, llamaron a los flamantes legisladores y los convocaron a un encuentro que, en un principio, se iba a realizar ayer en el mismo Hotel Libertador, ubicado en la intersección de la avenida Córdoba y la calle Maipú.

Ante diferentes problemas técnicos, no todos los legisladores pudieron llegar a la Ciudad de Buenos Aires en tiempo y forma para la reunión de ayer, por lo que se definió la realización de dos encuentros. Uno de ellos fue anoche. El otro iba a ser en la noche de este miércoles. En el medio, el anuncio realizado por Bullrich cambió los planes.

Las definiciones de la ex candidata a Presidenta generaron malestar dentro de Juntos por el Cambio, pero también puertas adentro en La Libertad Avanza. Varios e los invitados al encuentro de esta noche en el hotel Libertador marcaron su postura de desacuerdo tras el acercamiento con Bullrich y ahora es el propio Javier Milei el que encabezará el encuentro para calmar las aguas.

