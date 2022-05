Si bien faltan conocer algunas variables, ya que la fórmula de aumento combina las variables de la evolución de los salarios, un índice llamado RIPTE y el índice de salarios del Indec, se estima que el aumento para jubilados rondaría el 15%, con lo cual el haber mínimo subiría de $32.630 a $37.500 y el haber máximo de una jubilación pasaría de $219.572 a $252.500.

Los aumentos alcanzan a 18 millones de personas porque también incluyen a las Asignaciones Familiares, la Asignación Universal por hijo, las pensiones no contributivas y Pensiones Universales al Adulto Mayor (PUAM), que pasaría de $26.104 a $30.000. Pero no incluye a los jubilados de regímenes especiales ni a los de las cajas no integradas, por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires y jubilados del IPS (Instituto de Previsión Social).

El aumento no se calcula sobre los bonos que se dieron este año de $6.0000 de abril y $12.000 de mayo, porque se consideran extraordinarios y no remunerativos.

Por la Dra. Laura Kalerguiz - periodista en Telefe Noticias y abogada previsionalista - Matrícula CPACF T 70 F 987