Luciano Coronel, mejor conocido como el cantante de cumbia 420 “El Noba”, sufrió un accidente de tránsito cuando manejaba una moto en la zona de Senzabello, partido de Florencio Varela. Será trasladado al hospital de alta complejidad El Cruce - Néstor Kirchner. Cerca de las 21.30 explicaron a Infobae que el estado de salud del músico “es desesperante”.

El hecho ocurrió este martes alrededor de las 18 en la intersección de las calles Luis Braile y Solís. La noticia se difundió en primera instancia a través de las redes sociales, donde circularon videos con imágenes muy sensibles y publicaciones donde usuarios intentaban comunicarse con la familia del músico para notificarlos.

Según el relato de los testigos, El Noba conducía a alta velocidad, sin patente y sin casco, y chocó contra un Peugeot 308 de color blanco. Fuentes policiales precisaron que el conductor del auto permaneció en el lugar y llamó al 911. Luego fue sometido a un control de alcoholemia, que dio “cero”. Se desconoce con exactitud cómo se encuentra el artista. Sin embargo, un registro posterior al accidente encendió las alarmas, ya que se lo nota con problemas respiratorios y sin poder moverse luego del choque.

“Lauti sufrió un accidente. En este momento está delicado, pero va a estar bien. Hagamos fuerza entre todos y pidan por él, vamos a salir adelante como siempre. Respeto para la familia. Dios es grande, hay que tener fe”, comunicó su entorno desde su cuenta oficial de Instagram. El caso quedó a cargo de la UFI Nº7, a cargo de la Roxana Giménez, quien en principio investiga el siniestro vial como lesiones culposas.

Quién es “El Noba”, el cantante de cumbia que sufrió un accidente en Florencio Varela

“El Noba” es uno de los referentes de la cumbia 420, el género que tiene como máximos exponentes a L-Gante y Perro Primo. Tiene 25 años y nació en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Su apodo deriva de la frase “no bajo ni con pasta”, ya que consumía calmantes.

La primera vez que tuvo notoriedad no fue por una canción. El artista subió un video en el que protestaba por el contenido que subían sus “mejores amigos” de Instagram. “Suban algo piola, no una foto de un chocolate... corte, no sé, un par de fierros o las guachas tomando merca. Si van a subir fotos con sus novios, peor...”, reclamaba en el registro que se viralizó.

“El Noba” cuenta con el mismo productor, Kevin Rivas, más conocido como DT. Bilardo, que “L-Gante”, y forman un grupo de músico que se hacen llamar “cumbia 420″. Así, en su perfil en Instagram se lo ve posar en fotos en distintas motocicletas y automóviles. Su primer gran hit y con el cual se hizo popularmente conocido fue “Tamos Chelo”. En YouTube, el video clip, donde se lo ve a él rodeado de mujeres y motocicletas dentro de bar mirando a la cámara mientras canta, tiene más de 16 millones de reproducciones.

La última canción que sacó fue “Turreo Session” junto a Dj Tao, el pasado 9 de diciembre. Con tan solo 4 días de publicada, la nueva cumbia ya superó el millón de reproducciones y fue tendencia musical N°1 en el país. De este modo, “El Noba” ahora pelea por su vida en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, mientras sus fans le envían mensajes de aliento por las redes sociales para que se recupere rápido. (Fuente TN e Infobae).