El casco o "helmet" especial que colocaron al periodista Sergio Lapegüe, que se encuentra internado en el sanatorio Juncal de Temperley por coronavirus, es un emprendimiento de desarrolladores argentinos para que los pacientes no fuercen los pulmones y se recuperen mejor de la enfermedad.



El conductor de TN fue alojado en una sala de terapia intensiva por recomendación de su neumonólogo, tras complicarse el cuadro de coronavirus por el cual fue hospitalizado hace más de 10 días.



En un posteo que realizó en las historias de la red social Instagram, se ve al conductor con el casco colocado y abajo la leyenda: "Pido a los santos del cielo ayuda… último paso para no caer al vacío… Gracias".



Con forma de escafandra, el "helmet" (casco en inglés) fue diseñado por emprendedores argentinos y es un artefacto que se emplea en la lucha contra el coronavirus ya desde mediados de 2020.



El dispositivo, creado por Ecleris, firma argentina con sede en Miami especializada en equipamiento médico, consiste en un método de ventilación no invasiva, que disminuye la necesidad de intubación o del uso del respirador, por lo que protege tanto al paciente como al personal médico.



“(Los ‘Covid helmets’) permiten inyectar el oxígeno con una presión superior, lo que genera un efecto benéfico en los alvéolos pulmonares que, en muchos casos, colapsan por el efecto del virus. Además, evitan la dispersión del patógeno a través del aire expirado por el paciente, ya que cuentan con un filtro viral y bacteriológico”, explicó a la prensa Marcos Ledesma, otorrinolaringólogo y uno de los fundadores de Ecleris.



El conductor dio positivo luego de regresar de unas vacaciones familiares en República Dominicana e ingresó al Sanatorio Juncal de Temperley por ser considerado paciente de riesgo, debido a que es asmático.



El martes, Silvia, esposa del periodista, informó a través de redes sociales que Lapegüe había pasado a terapia intensiva: "La tomografía de ayer dio un poco más de inflamación en sus pulmones, anoche volvió a elevar fiebre y no oxigenaba bien".



"Su neumonólogo decidió pasarlo al sector de cuidados más intensivos. Está muy agotado física y anímicamente. Gracias por tanto amor", añadió en ese momento.