Después de casi dos semanas de búsqueda, familiares de Julián Escobar que viajaron al Sur y sus amigos de Kayakistas de Ushuaia realizaron un simbólico adiós al sanjuanino desaparecido en el Canal Beagle el pasado 13 de abril, cuando salió a realizar una travesía junto con un compañero que pudo ser rescatado, luego de que una tormenta los sorprendiera.

El domingo por la tarde, decenas de kayaks se introdujeron al Canal Beagle para arrojar flores al mar y darle a Julián el último adiós.

"Cuando la amistad, la calidad humana, la unión de los desinteresados no puede cambiar un destino que no queremos ni un final genera una profunda tristeza. Es imposible decirte adiós, porque todo lo que sos y lo que has ofrecido, quedará por siempre grabado dentro de todos nosotros para siempre. ¡Nunca te vamos a olvidar Juli!", compartió en redes sociales Kayak Ushuaia.

Junto con las emotivas palabras, Kayak Ushuaia compartió un video del homenaje realizado.

El sanjuanino, que residía hace año en el Sur, desapareció en medio de una tormenta imprevista con olas de más de 4 metros, que los llevó y a su compañero, José Caballero, hacia un acantilado. Su compañero de travesía, logró guarecerse entre unas rocas en la costa, en tanto se conoció que el kayak de Escobar sufrió severos daños en el kayak y desapareció.

Prefectura, junto al helicóptero de HeliUshuaia y colaboradores náuticos realizaron una intensa búsqueda para dar con su paradero, sin éxito.

El pasado 22 de abril, según informaciones del jefe de la Prefectura Naval en Usuhaia, Miguel Ángel Nardelli, se hallaron restos de un kayak en la zona donde se vio por última vez a Escobar. Nardelli indicó además que había concluído el periodo de ‘Búsqueda y Rescate’ del extraviado, el de mayor expectativa de hallarlo vivo.