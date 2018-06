La cotización del dólar alcanzó ayer una nueva marca récord al cerrar la rueda en $26,44 para la venta en el mercado minorista y en $26 en el segmento mayorista.



De esta forma, desde el jueves pasado, último día en el que el Banco Central salió a ofrecer al mercado U$S 5.000 millones a una cotización de $25 pesos por unidad, la divisa estadounidense avanzó 90 centavos en el segmento minorista y poco más de un peso en el mayorista.



Respecto al viernes, la suba de la divisa estadounidense ayer fue de 49 centavos a nivel minorista y 69 centavos en el mayorista. El precio promedio del dólar operado por las principales entidades financieras fue de $25,47 para la compra y $26,44 para la venta; con máximos de $26,80 para la venta en el Banco Galicia.



En el Banco Nación la cotización de la divisa se ubicó incluso por encima del promedio relevado por el Banco Central, al cerrar en $25,50 y $26,50 para la compra y la venta, respectivamente.



Los analistas destacaron que la suba del dólar ayer se produjo en un escenario de moderado volumen de operaciones, que sumó un total de U$S 528 millones con una activa presencia de la demanda.



"Hay más compradores que vendedores. El Tesoro no tiene mucho más para vender y el campo no aparece", sintetizó Diego Falcone, head Portfolio Manager de Cohen SA.



>> Letras en dólares

El Ministerio de Finanzas licitará entre hoy y mañana Letras en dólares a 210 días, en una compulsa en la que los interesados deberán consignar el precio que están dispuestos a pagar por los títulos y el monto a adquirir. La suscripción se puede hacer tanto en pesos como dólares.