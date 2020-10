El ministro de Economía, Martín Guzmán, consiguió bajar el dólar blue por cuarto día consecutivo, con una combinación de "llamados sugerentes" y emisión de bonos atractivos para invertir en pesos y alejarse del dólar.

Ayer la divisa bajó a $175, desde los $178 en que había cerrado el miércoles. Son 20 pesos menos desde el pico del viernes pasado, cuando había tocado los $195.

Los dólares bursátiles también abrieron en alza y terminaron en baja por la intervención oficial, mediante comunicaciones con los principales jugadores para que se abstuvieran de operar. En esa línea de aumentar los controles, la Comisión de Valores pidió a las agencias bursátiles que le informen minuto a minuto quién está operando.

El contado con liqui, que se consigue mediante la compra de bonos y su venta en el exterior, arrancó con una suba de 2,3%, a $155,78. Con el paso de las horas se fue moderando y cerró en una baja de 0,7%, a $151,2. La semana pasada el CCL había llegado a tocar los $181. Ahora vuelve a los niveles de hace tres semanas. El dólar MEP o Bolsa, la transacción para comprar divisas en el país, cayó 0,6%, a $144.

Detrás del retroceso de los dólares financieros estuvo la jugada de organismos oficiales que vendieron parte de sus tenencias en bonos para frenar al contado con liqui. La movida fue efectiva, pero al mismo tiempo empujó a la baja el precio de estos títulos. Esto provoca un incremento en el rendimiento del bono, que en el caso del AL30 ya llega al 17%, muy lejos del 12% con el que empezó tras el canje, hace dos meses.

Con la baja del blue se redujo la brecha cambiaria. La semana pasada había tocado el 150% y ahora -con el informal a $175- cae a 127%.

El dólar mayorista, donde operan bancos y empresas, cotizó en $78,30. El minorista terminó en $83,90 y el dólar ahorro, con los impuestos y recargos incluidos, llega a $138,40.

Esta vez el Banco Central logró cerrar la jornada con un saldo positivo, con la compra de U$S 5 millones, tras los U$S 50 millones que vendió el miércoles, según datos privados.

El jueves se perforó el piso de U$S 40.000 millones de reservas brutas por primera vez en casi cuatro años. Llegaron a U$S 39.827 millones. En lo que va del mes cedió U$S 1.200 millones.

La nueva caída del blue se dio en una plaza reducida y sin compradores genuinos de divisas, y tras una licitación de bonos que realizó el martes el Ministerio de Economía con el fin de absorber liquidez, la cual incluyó un bono vinculado al dólar (dólar linked).

De esta manera, el Gobierno logró cerrar octubre con el mayor financiamiento neto positivo en lo que va del año. A partir de este saldo, y a modo de señal fiscal para el mercado, el Tesoro efectuará un pedido de cancelación de $100.000 millones de deuda que tiene con el Banco Central, en concepto de Adelantos Transitorios realizados durante la pandemia de Covid-19.

Previamente, el presidente Alberto Fernández había vuelto a descartar una devaluación brusca del peso. "Devaluar es muy fácil, pero devaluar es una maquina de generar pobreza (...) Queremos una Argentina que crezca, que se desarrolle, que produzca y exporte, así queremos conseguir los dólares", dijo.

En septiembre pasado, se había decidido que los empleados de las empresas que reciban el programa estatal de ayuda para pagar salarios (ATP) no podrán comprar su cupo mensual de U$S200. Esa ayuda se proporciona para hacer frente a la crisis económica generada por el coronavirus.

La razón es que el aporte del Estado para "completar" el salario de esa persona se considera ayuda social, por lo tanto, ese empleado quedaría alcanzado por la comunicación "A" 7105, que lo excluye del mercado. Lo mismo sucede con beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y Asignación Universal por Hijo.