Después de tres jornadas desbocado tras la devaluación, el dólar blue cerró ayer con una baja de $20 a $760 en las cuevas del microcentro porteño, con lo que cortó 13 ruedas consecutivas con fuertes subas. Especialistas de mercado apuntaron que la confirmación de que el dólar oficial se mantendrá "fijo" hasta finales de octubre trajo más dudas que certezas entre los inversores locales e internacionales, ya que no aclaró si pueden existir más "correcciones" de cara al balotaje de noviembre.

En este contexto, el Banco Central compró ayer U$S 184 millones en el mercado único y libre de cambios (MULC), con lo que sumó la cuarta rueda consecutiva con saldo positivo. Fuentes de mercado precisaron que la autoridad monetaria acumula U$S 647 millones en lo que va de la semana y, en agosto, supera los U$S 780 millones de compras netas.