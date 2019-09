El dólar bajó 18 centavos (0,31%) y cerró a $58,02 promedio para la venta al público en una jornada sin intervenciones directas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y corrigió la suba del jueves pasado. En tanto que en la semana cayó $4,01 (6,46%).



En el segmento mayorista, la divisa perdió 19 centavos (0,34%) y finalizó en $55,82, mientras que en el balance semanal retrocedió $3,69 (6,20%).



En cuanto a la tasa de política monetaria, el BCRA convalidó ayer una suba en las Leliq de dos puntos básicos respecto del jueves al finalizar a 85,828%, y en la semana avanzó 256 puntos básicos.



El total adjudicado ayer fue de $204.353 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $39.244 millones. Mauro Mazza, responsable de Research y Estrategia de Bull Market Brokers, indicó que "los ahorristas pequeños" están ayudando a contener la brecha comprando en oficial y vendiendo en el resto de la plaza paralela.



"Los montos de arbitraje no implican problemas para el BCRA. Deben dejar que esto suceda, ya que cualquier limitación a los ahorristas y su disposición con los dólares podría disparar la brecha", advirtió.



Por último agregó que las empresas "van al paralelo" de la bolsa para hacerse de dólares y las personas físicas están ayudando a que la brecha no supere el 10%. "Este status quo se sostienen mientras no toquen nada". Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que no se observó intervención oficial por segunda jornada consecutiva, y "el tipo de cambio mayorista retrocedió para quedar en el nivel más bajo de la semana".



"En la semana terminada hoy (por ayer), el dólar mayorista perdió tres pesos con sesenta y nueve centavos respecto del cierre del viernes pasado", detalló.



El volumen total operado en el mercado de cambios fue de U$S 428 millones (apenas U$S 5 millones más que el jueves pasado). En el mercado de futuros Rofex, se operaron 206 millones de dólares; un 29% menos que el jueves. Los plazos más cortos concentraron más del 50% de los negocios. Los precios finales para los meses de septiembre y octubre, terminaron operándose a $57,10 y $60,10.Todos los plazos operados en el segmento Rofex, mostraron bajas mayores al 1,5%.



El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que se cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se mantuvo al alza por tercera jornada consecutiva y cerró ayer con una subida del 2,70%. El salto semanal fue de 12,4%. Las principales alzas del día fueron anotadas por las acciones de Transener (8,3%), Cablevisión (7%) y Grupo Supervielle (5,8%).



El riesgo país



El riesgo país argentino descendía 6,60 por ciento y se ubicaba en 2.058 puntos básicos, según el índice que elabora el J.P.Morgan. En los días posteriores a las elecciones primarias, el riesgo país llegó a alcanzar los 2.600 puntos en jornadas con fuertes subas de la divisa estadounidense.