La presión continúa. El dólar no retomó ayer su escalada por la fuerte intervención en el mercado del Banco Central que vendió divisas junto a los bancos públicos para planchar al billete y alargar la tregua cambiaria.

La divisa estadounidense se mantuvo sobre los $58,41 en bancos y agencias. En el Banco Nación seguía a $57.

El peso argentino se mantuvo estable frente al dólar ayer, en su segundo día del cepo cambiario bajo la atenta mirada de los inversores que respondían a las medidas del Gobierno para contener una aguda crisis financiera y blindar la moneda.

Igual que el lunes, el dólar se mantuvo en $58,41 promedio, contenido por las ventas directas del Banco Central y bancos oficiales. En el Banco Nación, la divisa cerró a $57, el mismo valor de cierre del día anterior. Los bonos también se fortalecieron levemente, en línea con las cotizaciones en los mercados europeos, pero las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa porteña y el Wall Street fueron afectadas por el terremoto que provocó un derrumbe en masa.

Las acciones tuvieron un caída de hasta el 17,3% en Buenos Aires mientras que los papeles que operan en Wall Street vía ADR bajaron hasta 11,7% traccionados principalmente por títulos bancarios.

La caída bursátil local estuvo alineada con la baja en los mercados de referencia. Los índices de Wall Street cayeron como resultado de la escalada comercial entre Estados Unidos y China.

La decisión de Donald Trump de imponer aranceles del 15% a una variedad de productos chinos acrecentó las preocupaciones de los inversores e impulsó la corrida hacia activos de menor riesgo.

En el panel líder de la plaza local, la única ganancia fue para Transportadora de Gas del Norte que avanzó 2,52%. En sentido contrario, Grupo Financiero Galicia cayó 17,31%, Banco Macro perdió 15,76%, Transener bajó 15,70%, YPF cedió 15,38% y Pampa Energía 14,10%.

Los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street terminaron con una mayoría de bajas lideradas por Grupo Financiero Galicia (-11,7%), Banco Francés (-7,9%), Banco Supervielle (6,9%), Banco Macro (-6,1%) y Pampa Energía (-5,9%).

Los únicos papeles que subieron fueron Irsa (4,8%), Cresud (4,4%), Edenor (4,0%) y Telecom Argentina (0,9%).

Eduardo Fernández, de Rava Bursátil, señaló que "la jornada negra" en el mercado bursátil local se explica por un lado por "las bajas que exhibieron los mercados de referencia", también por las definiciones de la calificadora de riesgo Standard & Poors que aclaró que "si bien mantiene la nota de los bancos, los pone a partir de ahora en revisión".

Por otro lado, apuntó al condimento político donde "las encuestas dan como ganador a Fernández sobre Macri en octubre". Y por último, señaló que "tenemos el tema de MSCI Argentina, que podría revisar la recalificación de Emergente, si nuestro país introduce cambios en el mercado cambiario".

El Gobierno había autorizado el domingo al Banco Central (BCRA) a restringir las compras de dólares para no verse forzado a usar demasiadas reservas internacionales para apuntalar al peso.

Hay "artillería (de la banca) oficial (con venta de divisas) en el segmento de contado que ejerce presión para generar la caída de la cotización del dólar mayorista (alza del peso)", dijo Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

En el ahora reactivado mercado paralelo, conocido como "blue", la moneda doméstica subió un 4,1%, a 60,00/61,00 unidades, pero a distancia del mínimo intradiario de 64 por dólar al que cayó en la víspera.

> Macri con diputados

Mauricio Macri recibirá hoy en la Quinta de Olivos a los integrantes del interbloque Cambiemos de la Cámara de Diputados, para analizar las últimas medidas económicas y su posible correlato legislativo, además de la estrategia electoral para el 27 de octubre.

Más moneda extranjera en sucursales

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) flexibilizó la posición de los bancos en moneda extranjera (dólares) para que las sucursales tengan mayor liquidez para darle a los ahorristas en caso de que fuera necesario, indicó ayer el BCRA mediante la comunicación "A" 6774.

La flexibilización consiste en que no se computa en la fórmula vigente hasta ayer el efectivo que tienen en las cajas en las sucursales. La norma original indicaba que la posición diaria en moneda extranjera sobre "saldo diario convertido a pesos al tipo de cambio de referencia del cierre del mes anterior al de cómputo de esta relación" no podrá superar el importe de dos millones quinientos mil dólares estadounidenses (U$S 2.500.000) o el 5 por ciento de la Responsabilidad Patrimonial Computable del mes anterior al que corresponda, el mayor de ambos.

La normativa busca avanzar en la decisión de la entidad monetaria de generar las condiciones de tranquilidad para los ahorristas en general y para aquellos que deseen retirar sus fondos de los bancos, en un escenario en donde el Gobierno estableció desde el lunes pasado un control de cambios.

El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, destacó el lunes pasado en una conferencia de prensa que "las últimas medidas que tomaron el Ministerio de Hacienda y el Banco Central tienen como objetivo disminuir esta volatilidad para proteger a nuestra población con todas las herramientas a nuestro alcance".

"Este paraguas cambiario que hemos establecido ayuda a que el Banco Central tenga que destinar menos reservas para lograr este objetivo de tener estabilidad cambiaria", indicó el funcionario.

Esta disposición posibilita que en caso de que necesiten las sucursales tener más disponibilidad de dólares billetes para responder a los pedidos de los ahorristas sin demoras puedan disponer de ellos, sin afectar las normas que ponen tope a las tenencias de activos externos netos.

Por razones de seguridad para los bancos, pero también para el ahorrista, de que las divisas están siempre disponibles, puede ocurrir que en las sucursales no tengan la totalidad de los depósitos en dólares en sus tesoros, sino en el del Banco Central, y de ahí que a veces se les pide a los clientes que avisen con anticipación si prevén hacer un retiro superior a los 1.000 dólares.

Al respecto, destacan en el sistema que las entidades tienen probados sistemas de monitoreo visual y auditivo para prevenir hechos delictivos, los cuales si suceden son en casos muy puntuales.

Paul Krugman. El economista de EEUU cuestionó al presidente.

> Nobel, duro con Macri y con el FMI

El economista estadounidense y premio Nobel, Paul Krugman, intentó desentrañar "el lío" que sufre la Argentina y afirmó que el gobierno de Mauricio Macri cometió errores similares a los que llevaron a la crisis del 2001 y que debería haber devaluado y recortado el déficit fiscal rápidamente en lugar de recurrir al financiamiento externo.

"Macri no estaba dispuesto a soportar el rechazo de los grandes recortes presupuestarios", señaló por Twitter. "Y tampoco a permitir una rápida depreciación del peso, tanto por el impacto inflacionario, como por la deuda en dólares. En cambio, recurrió a más préstamos extranjeros", dijo. Señaló que eso fue posible "al principio, por la luna de miel con los mercados y luego por el masivo apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI)".

Acevedo. El presidente de la Unión Industrial, crítico con Macri.

> Presidente de la UIA, disconforme

Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), reconoció no estar conforme con la gestión del presidente Mauricio Macri y que su tarea lo "desilusionó". En diálogo con #Novaresio910, por Radio La Red AM910, el industrial rescató lo hecho a nivel "institucional", pero fue crítico en relación a su política económica.

"Han tratado de hacer muchas cosas en la parte institucional, mientras que en la económica se cerró mucho en su círculo. Si me preguntás si me desilusionó, sí, me desilusionó", afirmó Acevedo a modo de balance de lo que dejó hasta ahora la presidencia de Macri.

Molesto con la crisis que atraviesa el país, Acevedo aseguró: "Si me llamaran para consultarme cómo está la situación Argentina, no atendería el teléfono".