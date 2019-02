El dólar minorista cerró ayer en $38,914, su valor más alto en el año mientras que el mayorista finalizó en $37,82, en una jornada en la que rozó la parte inferior de la zona de no intervención y en la que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró U$S 25 millones.



La de ayer fue la octava subasta en lo que va de febrero, si se tiene en cuenta que algunos días realizó más de una subasta diaria al haber extendido el máximo diario a U$S 75 millones desde el primer día hábil de este mes. Así, en lo que va de febrero la entidad monetaria lleva comprados U$S 300 millones mientras que en lo que va del 2019 adquirió U$S 860 millones.



En tanto que ayer el Central realizó un nuevo recorte de la tasa de Leliq y quedó en 47,55%.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, aseguró que "el cambio de tendencia se mantuvo en el segmento mayorista del dólar que alcanzó (ayer) el nivel más alto desde el inicio del 2019".



Aseguró que si bien la subasta de divisas oficial fue de sólo U$S 25 millones "sirvió para apuntalar la firmeza de la divisa en el segmento mayorista" y agregó que "el efecto contagio por el nerviosismo internacional también tuvo impacto en la evolución del tipo de cambio que por momentos amagó con ingresar en la zona de no intervención oficial", explicó.



Aunque abrió 53 centavos abajo de la banda, el dólar mayorista sumó 28 centavos en los primeros minutos de la jornada y luego llegó a escalar a $37,98, quedando cerca del piso de la banda de flotación establecida por el Banco Central (BCRA), de $38,05.



Para el analista financiero Christian Buteler, para analizar la baja de hoy hay que "tener en cuenta que el dólar en estos últimos 45 días se viene moviendo en un contexto internacional. En la región hay países que han bajado el dólar mucho más que en Argentina. Por eso es lógico que un poco la baja de tasas comience a pegarle".



Sin embargo aclaró que "esto que pasa no es automático. Yo lo veo como un movimiento internacional, en el cual hoy se tomó un respiro esa baja y hay que ver cómo sigue de ahora en más".



"A medida que nos vayamos acercando las elecciones, van a empezar a jugar las cuestiones locales y van a ir marcando el riesgo país, el tipo de cambio", resaltó Buteler.



Para Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, "el dólar está subiendo, debido a que variables financieras locales en pesos y globales" sumadas a "la fuerza de la divisa norteamericana ante las economías emergentes especialmente, hizo que trepara su valor ayer 30 centavos" lo que implicó "una devaluación del peso de 1,66% en solo dos días".



Izzo consideró que "le viene bien al BCRA que se esté acercando al piso de la banda de la zona de no intervención", y calculó que con el "ritmo de caída de tasas de las Leliq", para "el 15 de febrero estaría llegando al 40% tasa nominal anual (TNA)".



Aún así recordó que el call money y los swaps cambiarios están aún por encima del 40% TNA, "pero van poco a poco perdiendo fuerza", explicó Izzo.