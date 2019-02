El dólar minorista subió 51 centavos y cerró a $40,32 promedio, su valor más alto en el año, mientras que el mayorista finalizó a $39,27, unos 47 centavos arriba del final del lunes.



Con estos valores el dólar volvió a situarse en la banda de no intervención dispuesta por el Banco Central, que ayer se ubicó con mínimos de $38,37 y máximos de $49,66.



Por otro lado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó una leve suba en la tasa de las letras de liquidez (Leliq) que avanzó 17 puntos básicos y llegó al 44,486% promedio.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, aseguró que "la demanda por cobertura y para atender cambios de portafolios de inversión justificaron el repentino y brusco cambio en los niveles del dólar en el segmento mayorista, en una jornada con el volumen de negocios más alto del año", explicó Quintana.



Por su parte, el operador Christian Buteler remarcó que la baja de tasas que se venía registrando hasta el último viernes fue muy agresiva y el impacto de dicha decisión no era inmediato. "En ese contexto, al inversor que tiene plazos fijos no le vencen todos los días. La tasa bajaba incluso hasta absorbiendo pesos. Esto marcaba que sobraban muchos pesos. Y con un dólar en el piso de la banda y con estas tasas, los inversores prefieren dolarizarse", analizó.



"Creo que algunos fondos que estaban muy optimistas hasta hace unos días están empezando a reconocer el elevado riesgo que implica el mal momento político de Mauricio Macri", explicó el analista Leonardo Chialva.