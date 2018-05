Nuevo aumento. Desde el Gobierno vienen pidiendo tranquilidad a los argentinos frente a la situación cambiaria. Ayer el dólar volvió a subir.

La cotización del dólar registró ayer una suba de cinco centavos en el mercado minorista, donde cerró a un promedio de 22,33 pesos para la venta, mientras que a nivel mayorista avanzó dieciséis centavos respecto al viernes, en 21,96 pesos.



El mercado de cambios local respondió de esta forma a las medidas tomadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) de elevar la tasa de política monetaria en 675 puntos básicos y fijarla en 40 por ciento, junto con la obligación fijada a las entidades bancarias de reducir la tenencia en moneda extranjera.



En este marco, el volumen negociado en el mercado de contado ascendió a 575 millones de dólares, un 28 por ciento menos que en la rueda del viernes pasado, y el Banco Central ayer no intervino en el mercado.



Uno de los datos de la jornada pasó por la tasa de Lebac en el mercado secundario, que avanzó más de tres puntos porcentual para la posición más corta, a 7 días, en 37,33 por ciento, mientras que para la posición a 45 días de plazo fue de 37,95 por ciento.



"Sin intervención del Banco Central, el dólar mayorista volvió a presentar una demanda por cobertura que corrigió la fuerte baja del viernes pasado", señaló el analista Gustavo Quintana, quien remarcó que "con un bajo volumen de negocios, la divisa norteamericana operó con tendencia irregular pero con una suba que se alejó de los valores anotados en el cierre anterior".



Al dar cuenta de la jornada, los analistas dijeron que en el primer tramo el dólar mayorista ensayó una baja de hasta quince centavos respecto al viernes, para luego recuperar terreno y cotizar en 21,90 pesos la mayor parte de la rueda y pegar un pequeño salto final de seis centavos en los últimos minutos, con lo que cerró en 21,96 pesos por unidad.



En lo que respecta al mercado minorista, el relevamiento diario del Banco Central cerró con una cotización promedio de 21,56 pesos para la compra y 22,33 pesos para la venta, con un máximo para la venta de 22,45 pesos en el banco ICBC y un mínimo de 22,20 pesos en el Macro.



En el Banco Nación, el dólar cerró en 21,50 pesos para la compra y 22,30 pesos para la venta. El viernes pasado, la cotización de esa entidad fue de 21,40 para la compra y 22,20 pesos para la venta.



Los mercados abrieron ayer la semana con fuerte expectación por el comportamiento de la moneda local, que por la mañana abrió estable pero finalmente, al cierre, se depreció un 0,45 por ciento frente a la divisa estadounidense, que cerró cinco centavos por arriba del pasado viernes.



Ese día, las medidas oficiales -la venta masiva de dólares por parte del Banco Central, tres subidas en solo una semana de los tipos de interés (hasta el 40 por ciento) y la reducción de la meta de déficit fiscal- lograron revalorizar levemente el peso, que en solo siete días había pasado de costar 20,80 pesos -el 26 de abril- a 23,30 el jueves.



"No es un buen comienzo. La acciones argentinas han caído, los bonos argentinos también, el dólar ha subido un poquito respecto al viernes y a esta hora todavía no sabemos si el Central ha vendido reservas", contó el economista José Luis Espert. Télam y Efe

>> Baja la bolsa porteña

La bolsa porteña registró una baja de 3,64 por ciento, al cerrar en 27.512,56 puntos, con lo que sumó su cuarta rueda consecutiva con resultado negativo y no logró engancharse con la suba de Wall Street, donde los índices Dow Jones y Nasdaq avanzaron 0,39 y 0,77 por ciento, respectivamente. "Nueva ronda de bajas para el segmento de renta variable local en el inicio de semana. Lamentablemente todo sigue muy complicado. Es que en los últimos días se viene notando claramente como la plaza local se encuentra totalmente desenganchada de los avatares externos. Por eso, es que la caída de las acciones viene relacionada con factores estrictamente locales", sostuvo el analista Eduardo Fernández.