Sin intervención del Banco Central, el dólar se dispara 33 centavos este jueves al nuevo récord intradiario de $ 27,06 en agencias y bancos de Buenos Aires.

Ayer, con gran volatilidad y pese a ventas del BCRA, la divisa aceleró su tendencia alcista y marcó otro récord al trepar 34 centavos. Fue producto de una firme demanda no que no encontró respaldo en la punta vendedora, abastecida por la autoridad monetaria, que en la primera parte de la rueda vendió unos u$s 99 millones, según el BCRA.

En el mercado mayorista, la divisa saltó 25 centavos al máximo histórico de $ 26. "El mercado abrió pedido de dólares, pero salió el Banco Central a vender y todo se tranquilizó. Cuando éste se retiró, las puntas de compras por volúmenes reducidos hicieron cambiar abruptamente el ritmo del mercado", explicó un agente de cambios.

Los operadores del mercado de cambios también siguieron de cerca la tasa de interés del "call money", que llegó a 40,50%. Las tasas de Lebac en el mercado secundario se operaban en el plazo de 8 días al 42%, a 35 días al 41% y a 98 días al 39,50%.

A su vez, las reservas del Banco Central cayeron u$s 124 millones hasta los u$s 48.974 millones.

Fuente: Ámbito