Casi 60 centavos. En la jornada de ayer, el dólar bajó 58 centavos. No descartan más bajas en los próximos días, por las subastas oficiales.

El dólar bajó ayer 58 centavos y finalizó a $43,289 promedio para la venta al público en las principales entidades financieras, con lo que en la semana recortó 3,71%, y volvió a niveles que no registraba desde el 25 de marzo.



En tanto en el segmento mayorista la divisa retrocedió 57 centavos y cerró a $42,18. Así en el segmento minorista, esta semana el tipo de cambio descendió $1,67, mientras que el mayorista acumuló una baja de $1,75 respecto del cierre del viernes pasado.



Por el lado monetario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó ayer una suba de tasas de Leliq de 4,63 puntos básicos, al finalizar en un promedio de 66,860% para un total adjudicado de $203.510 millones, pero en la semana la tasa de política monetaria retrocedió 52 puntos básicos.



Alejandro Bianchi, gerente de Inversiones de InvertirOnLine.com y presidente de CFA Society de Argentina, analizó que a partir de las ventas de dólares que realizará el Banco Central de la República Argentina la semana que viene se va a equilibrar la oferta y la demanda.



"Aproximadamente entre este mes y noviembre, deberíamos tener una balanza comercial positiva de U$S 500 millones. Con lo cual si se suman los U$S 1.300 millones que va a vender el Tesoro más los U$S 500 millones de la balanza comercial, habrá U$S 1.800 millones de oferta constante en la plaza de dólares", dijo el presidente de CFA Society de Argentina.



"Esta semana han subido las tasas de los plazos fijos, están las expectativas de las ventas del Tesoro y con eso se empiezan a activar las ventas de los exportadores", explicó el gerente de Inversiones de InvertirOnLine.com.



En relación a la liquidación del campo, Bianchi estimó que llegado noviembre vamos a tener en un año récord entre el "80%-85% liquidado". Además, sobre la posibilidad de que se especule con los tiempos de la liquidación cerealera detalló que a partir de la sequía del año pasado y con tasas de interés tan altas, "hay poco espacio para apalancarse y hay que usar capitales propios".



En la última rueda de la semana, se destacó la masiva oferta de divisas que hicieron las



firmas cerealeras en el mercado mayorista. Según estimaciones de varios bancos, el jueves liquidaron cerca de 150 millones de dólares, la cifra más alta en lo que va del año.



El bajón del dólar, en su quinto consecutivo, se da en la última rueda antes de que el Tesoro empiece a subastar dólares, a razón de 60 millones por día, tras la confirmación de un desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI).



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, comentó que la tendencia vendedora que apareció el lunes se fue agudizando durante la semana y logró que el precio del dólar "terminara la misma en el nivel más bajo desde la última semana de marzo".



Para Quintana, la semana que viene, reducida en días operativos por los feriados de Semana Santa, "se puede acelerar la baja del tipo de cambio, teniendo en cuenta que se inicia el período de subastas oficiales de divisas".



Fuente: Télam