Uno de los caballitos de batalla de Unidos por San Juan (ex Juntos por el Cambio, exmacrismo) se ancla en el “cambio de las reglas de juego”. Critican fuerte las modificaciones al sistema electoral sanjuanino hechas a poco de una elección y que esas modificaciones, dicen, no fueron fruto de un acuerdo político. Es probable que tengan razón, porque cambiar las reglas en medio de un partido es algo complejo, casi tramposo. Y también pueden tenerla con respecto a este sistema electoral muy similar a Lemas que, a todas luces, lo único que hace es complicar la vida de los votantes. Lo que no esperaban (o sí) es que su actual líder político, Horacio Rodríguez Larreta, cometiera el mismo pecado que ellos (UxSJ) usan en San Juan para pegarle al Gobierno provincial.

El Jefe de Gobierno Porteño dio un giro en la política de la Ciudad de Buenos Aires y, a muy poco de la elección nacional, anunció que su distrito votará en urnas y con boletas distintas de las del resto de los cargos nacionales. Es decir, cambió las reglas de juego y lo hizo todavía más cerca de la fecha en la que los votantes tengan que asistir a las (muchas ahora) urnas porteñas. Quienes critican la maniobra argumentan que Larreta pone en riesgo el gobierno de la Ciudad frente a Martín Losteau, el candidato del radicalismo.

Mauricio Macri, por ejemplo, habla de “mayor gasto” y complejidad para el votante. Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal también salieron a criticar la decisión. Del lado del “Pelado” aseguran que cualquier candidato del Pro (Jorge Macri, Soledad Acuña o Fernán Quirós) le pueden ganar a Losteau con cualquier urna y en cualquier momento. Lo que acá hay de fondo es la pelea por la titularidad del poder entre Macri y Larreta, que no quiere ser el Alberto de Mauricio, y se larga sin miramientos a dar señales de fortaleza. Pero más allá del éxito de la estrategia, nadie puede negar que se trata de un fuerte cambio de reglas de juego en medio de un partido. Tampoco los dirigentes locales de Larreta como Marcelo Orrego o Fabián Martín, entre otros.

Pero como ya ocurrió en varios otros temas sensibles, los “larretistas” sanjuaninos prefieren el silencio a despuntar los temas de coyuntura, ya sea política o de casi cualquier otra cosa. Este diario intentó sin suerte hablar con Orrego, con el diputado y presidente del pro local, Enzo Cornejo y con el presidente de la UCR sanjuanina, Eduardo Castro, quienes prefirieron no atender o excusarse por alguna reunión. Dentro de UxSJ esa decisión de Orrego y compañía de no hablar ya viene poniendo nerviosos a algunos de los socios políticos, quienes recogen en la calle la misma pregunta de la gente: “¿Qué quiere hacer Orrego?”. En defensa de ese silencio hay dos argumentos: “no le va mal a Orrego con el silencio”, y “el Gobierno va usar en contra cualquier cosa que diga en su contra”. Ambas pueden ser verdad, porque ocurre incluso al revés. Orrego y Martín, por ejemplo, se despacharon con furia contra el discurso del gobernador Sergio Uñac en la Cámara de Diputados. El debate de temas sensibles, es necesario. En sentido contrario, puede caer mal que no haya expresiones.

Por otro lado, este tema también puede girar en “favor” de Orrego, si de mirar el vaso medio lleno se trata. Cambiar las listas sábana por boleta única, es un paso en favor de la purificación del sistema electoral. Si Orrego está interesado, quizás podría usarlo en su favor. Pero no se sabe y ese es el peor escenario.