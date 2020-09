El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raul Pleé, reclamó hoy que se deje sin efecto la orden dada por la Sala I de ese tribunal para que se encuentren las grabaciones de los “arrepentidos” en la causa cuadernos. En un dictamen, el funcionario judicial sostuvo que las actas de los legajos de imputado-colaborador ya fueron agregadas a la causa. Y que la jueza Ana María Figueroa está pidiendo soporte “fílmico o digital” cuando la ley habla de registro “técnico”. De paso, agregó que el pedido de las grabaciones no tiene nada que ver con el planteo de inconstitucionalidad.

De esta manera, Pleé salió a intervenir ante Casación luego de la cadena de dominó que se activó en una audiencia realizada la semana pasada, cuando cuatro defensas atacaron la causa de los cuadernos y dispararon sobre la figura del arrepentido. En el encuentro que se llevó a cabo el jueves pasado, hablaron de cómo funcionaron dentro de la causa que manejaron el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, que tiene como principal acusada a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner

Lo cierto es que, tal como reveló el domingo pasado Infobae, si se caen los arrepentidos, se cae toda la causa porque fueron las confesiones de más de 30 imputados lo que permitieron engrosar ese expediente que hoy llegó a juicio oral.

Apenas unos minutos después de que Pleé planteara su solicitud en la audiencia ante Casación, intervino en el expediente la abogada Laura Fechino, defensora de Hernán Gómez -uno de los funcionarios de menor rango en el Ministerio de Planificación que estuvo seis meses preso-, quien planteó la nulidad de todo lo actuado en la causa cuadernos, a partir de la denuncia contra el chofer Oscar Centeno.

“En el día de la fecha, el fiscal realizó una presentación a mi juicio improcedente y extemporánea, solicitando que se deje sin efecto la medida para mejor proveer dispuesta en la presente", dijo en el escrito. "El Doctor Pleé tomó la decisión de no comparecer a la audiencia, oportunidad en la que las partes expusimos sus argumentos entre los cuales se peticionó la medida hoy cuestionada. La oportunidad para el expediente era la propia audiencia, es decir, antes de adoptarse la decisión. Una vez adoptada no solo es extemporánea e improcedente, ya que no existe vía procesal o recuso para objetar la recusación que por otra parte ya se encuentra ejecutada. En función de lo expuesto, solicito no se haga lugar a la medida”, afirmó Fechino.

La “revolución” dentro de la causa se activó la semana pasada. Después de la audiencia del jueves, la jueza Figueroa, en su rol de presidenta de la Sala, dispuso que el juez Marcelo Martínez De Giorgi, reemplazante momentáneo de Bonadio tras su muerte en febrero, informara si había “soporte fílmico, digital y otro medio técnico en el cual se hayan registrado” las declaraciones de los arrepentidos.

Carlos Stornelli

Ayer, el juez solicitó a Carlos Stornelli a informar “con carácter de urgente” y en 48 horas si cuenta con registros fílmicos o digitales de las declaraciones de los arrepentidos en la causa de los cuadernos. Según dejó asentado Martínez De Giorgi, por secretaría se informó que “no surge” del expediente “que se cuente con registros fílmicos o digitales de las declaraciones efectuadas por los imputados arrepentidos en el marco del acuerdo de colaboración previsto en la ley 27304”.

Según indicaron fuentes judiciales, Stornelli deberá ahora contestar ese pedido: se estima que dirá, como lo dijo en otras oportunidades, que la ley no obliga a que las audiencias sean filmadas y solo habla de “medios técnicos”, por lo tanto, alcanza con las declaraciones que constan en las actas.

Mientras tanto, Pleé -un histórico de Comodoro Py al que en su momento se mencionó para llegar a la Procuración General durante el macrismo- presentó esta mañana un escrito ante Casación. Lo primero que dijo es que se había enterado de la orden de la jueza Figueroa por los medios. Lo segundo es que, al darse por notificado, solicitaba “la suspensión de la deliberación resuelta también por ella”.

“Hágole saber al Tribunal que los registros de todas las colaboraciones prestadas por imputados que se acogieron al régimen de la Ley 27.304 fueron agregados bajo la forma de actas en sus respectivos legajos, las que se encuentran rubricadas por esos imputados, sus abogados defensores y los fiscales de la primera instancia; legajos en los que también están anexadas las actas de homologación suscriptas por las mismas personas y por el juez de la primera instancia, quedando así homologados los acuerdos referidos”, afirmó. Según sostuvo, así, se encuentran los legajos “corriendo por cuerda a los autos principales, los mismos están ahora en poder del Tribunal Oral Federal n° 7; y, a su vez, digitalizados y disponibles para todas las partes”.

Jueza de Casación Ana María Figueroa.

“Por lo demás, el conocimiento por parte de V.E. del contenido de tales actas, ninguna relación tiene para con el objeto del recurso aquí en trámite, puesto que, en estos actuados, el exclusivo objeto de decisión traído a esta instancia consiste en resolver sobre los recursos planteados contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad, en cuanto decidió acerca de la constitucionalidad de la mencionada Ley 27.304”, señaló.

Lo que se “solo” debate en Casación, agregó, es “la constitucionalidad de la citada ley; mientras que el cuestionamiento acerca de la validez de los actos de colaboración prestada por los distintos imputados de autos que se acogieran a los beneficios de la referida norma legal fue, a su vez, objeto de conocimiento y decisión de las dos instancias judiciales anteriores en otro incidente (el n° 59) que, conforme el conocimiento que tiene este Ministerio Público, podría ser objeto de dos o tres recursos de hecho planteados ante V.E. por distintos defensores”.

El fiscal de Casación reseñó que "en otro andarivel, esta representación deja constancia que la indebida referencia, en la providencia dictada por la Sra. Presidente de la Sala, a “…soporte fílmico, digital, u otro …”, denota una descripción distinta a la requerida por el texto legal; lo que se pone de manifiesto, resaltándoselo, en tanto oportunamente podría ser objeto de planteos en otras intervenciones de esta Fiscalía".

“Por todo lo que se lleva dicho, este Ministerio Público Fiscal ha de requerir que se dejen sin efecto tanto los requerimientos a las distintas autoridades judiciales dispuestos como medida para mejor proveer, cuanto la suspensión de las deliberaciones y, sin más dilaciones, se dicte resolución en este legajo en tanto lleva más de un año de trámite en esta instancia”, afirmó. Después, llegó la respuesta de la primera de las defensas por considerar el pedido de Plée fuera de tiempo. La pelota está en la cancha de Casación que ya puso en la mira a los “arrepentidos” de cuadernos.

(Fuente: Infobae)