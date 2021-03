El gobierno nacional emitirá una Decisión Administrativa (DEA) mañana viernes con una serie de medidas para combatir la llegada de la segunda ola de COVID-19. Entrarán en vigencia a partir del próximo sábado con el objetivo de desalentar los vuelos al exterior durante la Semana Santa.

Además, definen en el Ministerio de Salud Pública si diferirán la segunda dosis de las vacunas contra el coronavirus Covid-19, al menos, por tres meses, en todo el país, a fin de alcanzar el mayor número de personas en proceso de inmunización en el menor tiempo posible.

Entre las restricciones previstas, el objetivo del Gobierno es que haya la menor cantidad posible de viajes durante la celebración religiosa. Por eso la decisión de que las medidas comiencen a regir este fin de semana. Básicamente, se prevén cuatro medidas centrales.

Se suspenderán los vuelos provenientes de Brasil, Chile y México. Además continuarán prohibidos los vuelos provenientes de Reino Unido, Italia, Países Bajos, Australia y Dinamarca, países donde se había detectado una de las nuevas cepas.

Otra de las medidas será la obligación que tendrán todas las personas que ingresen al país de realizarse un testeo para determinar si están contagiadas o no con coronavirus. Será un PCR que deberá pagarse cada uno de los que vuelvan a la Argentina.

La tercera medida va de la mano del resultado de ese análisis. En el caso de ser positivo, las personas deberán cumplir con una cuarentena obligatoria de 10 días, que se llevará a cabo en el domicilio declarado legalmente. El control del cumplimiento quedará en manos de las autoridades provinciales y municipales, que deberán hacer un seguimiento pormenorizado de cada caso.

Por ahora la aplicación de la cuarentena en un hotel, que sea pagado por cada una de las personas que deben cumplir el aislamiento, no es una posibilidad viable. Fue una opción que giró por los despachos oficiales pero que no encontró un aval de todos los ministerios que están en la coordinación de las nuevas medidas. De todas formas, la posibilidad sigue latente. No está descartada de plano completamente.

Una cuarta medida estará destinada a reforzar el control en las fronteras. Para eso se utilizarán fuerzas federales que apoyen a las que ya están en cada control fronterizo.

Hasta este jueves no era una opción posible cerrar las fronteras entre provincias y restringir la circulación en algunas franjas horarias del día. En este último caso la medida estuvo presente en algunas reuniones que hubo en Casa Rosada y en la que se llevó adelante con los gobernadores, pero, por el momento, no avanza su implementación.

Vacunar más con primera dosis

En una entrevista por el canal A24, la titular de la cartera sanitaria, Carla Vizzotti, detalló: “Vamos a plantear diferir con un intervalo, como mínimo de tres meses, la segunda dosis, reevaluando permanentemente”.

La ministra, que también adelantó la llegada de un millón de dosis de Sinopharm antes de fin de mes, explicó: “No hay un intervalo máximo para aplicar la segunda dosis, pero es importante que el cronograma se complete”.

“A nivel internacional, cada vez hay más consenso. Incluso nosotros lo trabajamos en cuatro reuniones en la última semana. Hay lugares como el Reino Unido y Canadá, done priorizan la primera dosis. La eficacia de la primera dosis es muy importante y la segunda la sube y permite que dure más tiempo”, agregó Vizzotti.