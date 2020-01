El humo provocado por los incendios en Australia que llegó a Argentina persiste en la atmósfera, informó este martes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que aseguró que no afecta a la salud ni perjudicará la normalidad de los vuelos dado que se "encuentra en altura y no en la superficie".



"Ayer se registró presencia de humo en parte del cielo argentino pero hoy ya está presente en la Patagonia, el centro y en casi todo el norte argentino", señaló Cindy Fernández, meteoróloga del organismo y agregó que esta sustancia "persistirá en el atmósfera hasta mañana y se disipará lentamente".



Asimismo, la especialista remarcó que, dado que los focos de los más de cien incendios que se registran en Australia siguen activos, "generando nuevas concentraciones de humo que se desplazan desde el Pacífico, es probable que tengamos la misma situación en unos días".

Fernández remarcó que "no es la primera vez" que humo de incendios forestales provenientes de Australia llegan a la Argentina, pero también explicó que es "poco frecuente" ya que "en general, el humo se mezcla con aire limpio y, a medida que va viajando sobre el Pacifico, la lluvia arrastra las partículas hacia la superficie y las va disipando a través de los kilómetros".



La presencia del humo proveniente de los incendios que ya dejaron 23 personas muertas, "es perceptible" en el cielo argentino aunque "no está en superficie sino que esta en altura, superior a los 5.000 metros, por lo que no lo estamos respirando y no debería generar complicaciones para la salud", afirmó la meteoróloga.



"El cielo en el centro del país esta despejado, por lo que si miramos hacia él vamos a notar una capa finita de nubes que, en realidad