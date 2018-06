Asistencia. Según sondeos, se espera que un 67 por ciento de sanjuaninos asista a su lugar de trabajo hoy.

Por el paro, en San Juan se esperan varios servicios afectados. Entre ellos, transporte de pasajeros, bancos, expendio de combustible y parte de comercios.



- Comercio: desde el Sindicato Empleados de Comercio (SEC) informaron que se plegarán a la medida de fuerza. Depende de cada trabajador la decisión de asistir o no a sus espacios de trabajo. Se espera que haya negocios abiertos, sobre todo supermercados.



- Transporte. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ha asegurado un freno total de sus actividades. Héctor Maldonado, titular de ese sindicato en San Juan, explicó que no habrá transporte urbano de colectivos, ni de media y larga distancia. Tampoco estarán disponibles los servicios privados que contratan las empresas para el traslado de su personal, así como los colectivos de los principales proyectos mineros.



- Docentes: los agremiados en UDA informaron su adhesión, al igual que los docentes de UDAP y Sadop (educación privada). Desde Adicus (universitarios) se convocó al paro en pedido del 30 por ciento de aumento. En esta situación, depende de la decisión de cada docentes asistir o no a sus lugares de trabajo. La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) también adhiere.



- Empleados públicos: desde ese sector informaron que implementarán la medida sin concurrencia a los lugares de trabajo. De ese modo, si bien las puertas del Centro Cívico y los municipios estarán abiertas, sólo los empleados que decidan no adherir al paro atenderán al público. Desde UPCN, Enrique Funes, confirmó que la posición de los trabajadores estatales sigue en pie y que hoy habrá paro.



- Bancos: la conducción nacional de la Asociación Bancaria (AB) convocó a la medida de fuerza, sin asistencia a los lugares de trabajo. En San Juan, el titular de La Bancaria, Mario Mattic, confirmó que no habrá actividad en la provincia.



- Estaciones de servicio: Víctor Méndez, titular de los estacioneros, informó que el gremio definió adhesión con asistencia a los lugares de trabajo. La recomendación que hicieron a sus afiliados es atender sólo casos de urgencia.



- Aeronáuticos: la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas adhirieron, lo que afectará la circulación de los vuelos.



- Camioneros: el gremio conducido por Hugo Moyano se plegará a la huelga. Como consecuencia, se pueden ver resentidos el suministro de combustible y el traslado de caudales. También se suman Luz y Fuerza y la Unión Judicial.







>> Cálculos



Un documento difundido desde usinas oficiales estimó que el paro de este lunes le significará a la economía una merma de casi 29 mil millones de pesos. La cifra exacta elaborada por el Ministerio de Hacienda cuantifica las pérdidas de la medida de fuerza en 28.824 millones de pesos, según el diario Clarín.

>> Para Acuña, "no soluciona nada"

Uno de los tres responsables de la CGT, Carlos Acuña, dijo ayer en declaraciones a una radio local que el gobierno de Macri "está bloqueando todas las posibilidades hasta de comer", e incluso afirmó que "la gente estaba más aliviada" durante el mandato de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, actual senadora del Frente para la Victoria.



"Creo que un paro no soluciona nada ni va a arreglar el país, ni tiene la obligación y responsabilidad de gobernar, pero un paro es un desahogo para la misma gente y es una expresión para que le llegue al Gobierno que las cosas no están bien. El problema es que el que no entiende es el Gobierno", respondió el sindicalista en diálogo con radio Mitre.



El gremialista le respondió al ministro del Interior, Rogelio Frigerio , quien cuestionó las razones de la central obrera para convocar a un paro en una entrevista con LA NACION: "Él tiene una visión del país en el que viven ellos, que nosotros no vemos, es otra realidad, no conoce lo que está sufriendo la gente", dijo Acuña.



"La gente no sale a protestar para perjudicar, sale por el hambre y la falta de trabajo", dijo el jefe sindical y criticó la decisión del presidente de pedir auxilio al Fondo Monetario Internacional: "Vamos al FMI a pedir plata prestada para la timba financiera".



"Yo nunca estuve con Cristina (Fernández de Kirchner), pero si tengo que comparar hoy, por lo menos la gente estaba más aliviada. No había lo que hay hoy: una calentura social infernal. Nosotros estamos de alguna forma para contener eso, pero en algún momento hay que desahogarlo", dijo Acuña, que lidera la CGT junto a Juan Carlos Schmid y Héctor Daer.