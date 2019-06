Elisa Carrió y Fátima Florez protagonizaron un insólito cruce en la mesa de Mirtha Legrand, cuando la actriz e imitadora impersonaba a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Fue después de que la diputada de la Coalición Cívica-ARI presentara su libro Vida: mi paso por la política. Mi conversión religiosa. Mi intimidad. "Escribí un libro porque necesitaba la plata", lanzó Lilita.

Fátima como CFK: Ya vengo fumándome a Lilita hace dos horas...

Carrió: ¿Te acordás, Cristina, cuando estábamos acá sentadas las dos y vos me dijiste 'no te rasques la cabeza' y yo te dije 'tengo piojos' y casi moriste?...

Fátima como CFK: Siempre fuiste media media con el pelo...

Carrió: Éramos amigas, yo me llevaba bien.

Momento bizarro en lo de Mirtha: Lilita hablándole a Cristina; en rigor, a Fátima Florez pic.twitter.com/9bCpczolwG — Sebastián Davidovsky (@vidusky) June 30, 2019

Fátima como CFK: No, no éramos amigas, si querés vender tu libro, te recomiendo que lo hagas así: 'Simplemente Cristina, que es un best seller' y te voy a dar una mano con el tuyo para que puedas salir adelante.

Carrió: Gracias, mi amor.

Fátima como CFK: Es un placer estar en este programa, en el que no piensan como yo, que está en las antípodas, pero bueno, es un placer compartir con usted.

Carrió: Yo te agradezco, siempre he sido tanto menos que vos, tanto menos culta, tanto menos tradicional.

Fátima como CFK: Por eso fui dos veces presidenta. Elegida y reelegida por el pueblo. Cuando vos sacaste ese famoso 1,8...

Carrió: Pero ¿sabes qué? Yo soy la peor de todas, la verdad me fue tan mal en la vida, no como a ella que le fue divino. A vos te fue bárbaro, pero vos sabés que yo tengo amigos, no tengo plata, pero tengo una cantidad de amigos. Y sigo siendo de una clase media tradicional de provincia, donde no le importa si vos sos rico o pobre, sino cuáles con tus tradiciones...

Fátima como CFK: Yo sé que vos sos medio Roberto Carlos, que tenés un millón de amigos, pero yo también tengo los míos, se creó un clima un poco...

Carrió: No, no, porque yo te quiero, pero en el fondo te tengo pena. ¿Sabes qué, Cristina? El poder no es importante; el amor es importante. Lo que te está pasando a vos es terrible y yo no lo hubiera deseado para vos, ni para tus hijos, te lo juro por Dios. Aunque tengas dinero, aunque tengas joyas, aunque ganes la presidencia, eso no es lo que vale. Lo que vale es amar y ser amado. Y te puedo asegurar que rezo por vos, y rezo por tu hija (Florencia) y rezo por tu hijo (Máximo) y tengo muy buen trato con él porque los hijos no pueden ser iguales a los padres. Vos los hiciste víctimas.

Fátima como CFK: No quiero que metas a mis hijos en esto.

Carrió: Si vos sos Cristina, yo soy Lilita, la peor de todas, la peor de todas, gorda, loca, sucia, todo. La educación que viene de la familia no se cambia con la riqueza, y lo que natura no da, Salamanca no presta.

Fátima como CFK: Nos vemos en octubre.

Después de un silencio tenso, llegaron las risas y el disparatado momento se cerró con un anuncio de la diputada de Cambiemos: "El año que viene voy a estudiar en el conservatorio, porque quiero ser actriz dramática de teatro griego".