El intercambio comercial de agosto dejó un déficit de US$ 1.011 millones, frente a un resultado también negativo de US$ 296 millones de igual mes del año pasado, informó hoy jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Las exportaciones durante agosto ascendieron a US$ 5.854 millones, lo que representó una baja del 22,4 % respecto a igual mes del año pasado, mientras que las importaciones alcanzaron a US$ 6.865 millones, con una merma del 12,4% en los mismos períodos.



Si hubiesen prevalecido los precios de agosto del año pasado, el saldo comercial habría arrojado un déficit de US$ 1.791 millones, debido a que los precios de las importaciones bajaron 18,4%, mientras que el de las exportaciones retrocedió 11,7%, por lo que el país registró una ganancia en los términos del intercambio de US$ 552 millones.



Las exportaciones de agosto mostraron que la caída interanual de US$ 1.687 millones se debió principalmente a menores ventas de aceite de soja, por US$ 441 millones; maíz en grano por US$ 159 millones; porotos de soja por US$ 154 millones; vehículos por US$ 133 millones; y trigo por US$ 114 millones, entre otras bajas.



Por contrapartida aumentaron las ventas al exterior de aceites crudos de petróleo, por US$ 77 millones, informó el Indec.



Respecto a los productos importados, en este período se destacaron algunas bajas en gasoil, US$ 354 millones; gas natural US$ 110 millones; fueloil, US$ 103 millones; abonos minerales o químicos con nitrógeno y fósforo US$ 74 millones; entre otras.



El intercambio comercial del sector automotor dejó un déficit de US$ 403 millones en agosto, en tanto que en igual mes del año anterior arrojaron un saldo negativo de US$ 245 millones.



El incremento del déficit se debió a la caída de US$ 154 millones en las exportaciones, contra una suba de US$ 3 millones de las importaciones.



En lo que respecta a los ocho meses transcurridos del año, este sector registró un déficit de US$ 2.536 millones, mientras que en igual período de 2022 las exportaciones netas fueron deficitarias en US$ 2.248 millones.



En cuanto al intercambio comercial de la soja y sus derivados, fuertemente afectado por la sequía, dejó un superávit en agosto de US$ 584 millones, 60,1% inferior a la ganancia obtenida en igual mes del 2022.



Entre enero y agosto de este año, el intercambio comercial del sector sojero dejó una ganancia de US$ 5.202 millones, lo que representó una caída del 61% respecto al acumulado interanual.



El comercio con el Mercosur representó 23,8% de las exportaciones y 26,2% de las importaciones totales y dejó un saldo negativo de US$ 408 millones.



En tanto, el intercambio con China constituyó el 6,6% de las ventas al exterior y el 24,4% de las compras, y dejó un saldo negativo de US$ 1.291 millones.



El comercio con la Unión Europea constituyó el 11% de las exportaciones y el 13,2% de las importaciones, con un resultado negativo para Argentina de US$ 258 millones.



En lo que va del año, la balanza comercial arroja un déficit de US$ 6.205 millones, fuertemente signado por el menor nivel de exportaciones agrícolas debido a la sequía que afectó los cultivos, contra un superávit de US$ 2.197 millones entre enero y agosto.