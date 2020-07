El jefe de Gabinete de José C. Paz, Gastón Yáñez, reconoció que el intendente Mario Ishii hablaba de drogas en un video donde se lo escucha admitir que cubre a personas que venden “falopa” con ambulancias del municipio. Para defenderse, el jefe comunal declaró el domingo en una entrevista con Infobae que había utilizado ese término para referirse a medicamentos. Su abogado, refrendó la teoría ayer al presentarse ante los tribunales de San Martín.

Hoy, Yáñez, un funcionario de su administración, reconoció en diálogo con Fabián Doman en radio La Red que el intendente habló de drogas, pero que no podía denunciar el hecho ante la Justicia porque no tenía pruebas.

“No teníamos elementos suficientes. Él no lo sabe, no tiene pruebas suficientes. Él no los está acusando públicamente, él está en una discusión salarial tratando que vuelva a funcionar el servicio de ambulancias”, justificó Yáñez.

Mario Ishii junto a Yañez.

“Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias”, se escucha decir al intendente en medio de una negociación gremial con trabajadores que bloqueaban la salida de ambulancias.

En una entrevista con Infobae, el funcionario dijo que utilizó la palabra “falopa” para referirse a “medicamentos”. El lunes insistió: “Yo estaba hablando de Rivotril, Alplax, y esas cosas que se utilizan para dormir”, apuntó.

De acuerdo a lo que precisaron medios locales, el diálogo se produjo hace un mes, cuando trabajadores bloqueaban el servicio de ambulancias en medio de un reclamo sindical.

Por su confesión, Ishii quedó imputado por presunto encubrimiento agravado de narcotráfico. Ayer no se presentó ante la Fiscalía pese a que había anticipado que sí lo haría. En su representación acudió su abogado, Oscar Paoletti, quien se notificó de la acusación. “Me notifiqué de la imputación y vine a poner al Intendente a disposición de la justicia. Pedimos que sea citado a hacer una declaración espontánea y estamos buscando todos los elementos probatorios del hecho. Y lo que dijo fue una mala expresión”, dijo Paoletti en diálogo con este medio.

El Jefe de Gabinete de José C. Paz.

Fuentes judiciales informaron que una de las primeras medidas que tomará la Fiscalía es constatar oficialmente mediante el envío de oficios si ya no hay abierto otro expediente similar. Si ya lo hay sería enviada a esa dependencia. Si no la tramitará el fiscal Vieria Mino y comenzará con las medidas de prueba para tratar de determinar si efectivamente se usaban ambulancias para vender droga en José C. Paz y si Ishii lo sabía y lo encubrió. Un paso en esa línea podría ser citar como testigos a quienes trabajan en el sistema de salud del municipio para saber si tienen algo para aportar.

El avance de la causa podría tener distintas derivaciones. En la provincia de Buenos Aires el narcotráfico lo investiga la justicia federal y la venta al menudeo la de la provincia. Si se llega a determinar que en este caso se vendía droga se deberá establecer en qué calidad para determinar el tribunal a cargo.

Ishii sumó ayer un fuerte respaldo político. En el marco de una conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica por el coronavirus en la provincia de Buenos Aires, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, aseguró que la frase del intendente “fue sacada de contexto”. “Es un dirigente que trabaja de sol a sol, por eso en cada elección desde que ha empezado sus mandatos ha podido revalidarlos. Creo que los paceños están muy contentos y nosotros estamos muy conformes del trabajo conjunto con el intendente Ishii, que trabaja, le pone el cuerpo a los problemas y los soluciona”, agregó.