Tras una nueva crítica el lunes al presidente Alberto Fernández, el kirchnerismo volvió ayer a apuntar sus cañones contra el ministro de Economía, Martín Guzmán a quien el emisario de Cristina, Andrés "Cuervo" Larroque, lo culpó por la derrota electoral de 2021, al tiempo que remarcó que "no lo votó nadie" para estar en el Gobierno nacional.

Por segundo día consecutivo, el número dos de La Cámpora y ministro de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires, atizó la interna en el Frente de Todos en una entrevista radial que muestra que se acabó la tregua o relativa calma con la que transcurrieron las últimas dos semanas.

En una entrevista radial, el funcionario de Axel Kicillof expresó que cuando la coalición ganó en las elecciones presidenciales de 2019, "no lo conocía a Guzmán, no sabía de él" y luego planteó que en ese momento "nadie lo votó".

"Yo no lo conocía a Guzmán, el 27 de octubre de 2019 no sabía de dónde venía, creo que nadie lo votó a

Guzmán", remarcó. Además, consideró que el año pasado en las elecciones legislativas que perdió el Gobierno "sí hubo un veredicto sobre la política de Guzmán", por lo que lo hizo responsable de los resultados, y afirmó: "Podemos seguir haciéndonos los tontos, fingiendo demencia, pero sepamos que está la gente de por medio".

Profundizando las críticas al ministro de Economía nacional, Larroque sostuvo que cuando camina por la calle le gente le habla "siempre de los precios, que no se llega", en relación a la alta inflación que, según el INDEC, fue de 6,7% en marzo, la más alta de los últimos 20 años.

Sobre este tema, Larroque subrayó que existe "un nivel de asistencia muy importante por parte del Estado" hacia la población más vulnerable más allá de "la recuperación económica" que, por sí misma, "no alcanza".

"El tema precios es fundamental, hay un nivel de asistencia muy importante por parte del Estado, también hay recuperación en materia económica, pero no alcanza. No sólo los sectores populares son los más postergados sino los sectores medios. Pasar la quincena se hace un suplicio también para la clase media", enfatizó.

En otra parte de la entrevista con AM 530, el referente camporista dijo que "la generosidad no ha sido recíproca" del albertismo para con Cristina. "Eso nos genera un problema político grave y por eso estamos trabados", opinó. "La unidad no puede ser una trampa, si es una emboscada al kirchnerismo o a Cristina estamos en problemas", agregó en otro tramo de la entrevista.

Larroque remarcó que ya "han transcurrido más de dos años" del gobierno de Alberto y que hubo cantidad de planteos por parte de Cristina Kirchner o dirigentes de su espacio. "Si no hay una dinámica conducente después en la resolución política, los costos los pagamos todos. Venimos de una derrota electoral, tenemos que analizar por qué ocurrió eso", lamentó.

En ese sentido, indicó que no quiere "estar dos años más con la interna, sino dar soluciones". El dirigente planteó que hay "trabas con este formato de coalición" y que piensa que este año deben "resolver muchas contradicciones para empezar a pensar en el 2023.

Máximo arma el tablero provincial

Mientras el Frente de Todos a nivel nacional vive horas de zozobra con futuro incierto, en la provincia de Buenos Aires, de la mano del diputado nacional y presidente del PJ provincial, Máximo Kirchner, la alianza avanza a paso firme hacia su institucionalización en territorio bonaerense.

La idea es coordinar lineamientos de gestión y establecer estrategias electorales 2023.

En una reunión en la gobernación bonaerense abrieron el debate Máximo, el gobernador, Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, la titular de AISA y esposa de Sergio Massa, Malena Galmarini en representación del Frente Renovador; Mario Secco por el Frente Grande; Carlos Castagneto, de Kolina; Mónica Macha, de Nuevo Encuentro; Cristina Álvarez Rodríguez y Martín Insaurralde.

El poder, en este esquema, está conformado por la alianza de Máximo (La Cámpora), Insaurralde como representante de intendentes con base territorial, y en forma subsidiaria Kicillof, la referencia desde el Ejecutivo. Además de Sergio Massa, el titular del Frente Renovador, quien hace equilibrio en el Congreso entre los tironeos de Cristina y Alberto.

Diputados constituye una decena de comisiones

La Cámara de Diputados formalizó ayer la conformación de una decena de comisiones.

Hoy a las 11, en la comisión de Educación, el oficialismo propondrá que continúe al frente la diputada Blanca Osuna, en una instancia que además integrarán Alejandro Finochiaro, Rogelio Frigerio y Victoria Morales Gorleri, por Juntos por el Cambio (JxC), y Hugo Yasky, Daniel Arroyo y Mara Brawer, por el Frente de Todos (FdT).

A las 12, en Comunicaciones, el oficialismo postulará también la continuidad del dirigente de la Central de los Trabajadores de Argentina (CTA), Pablo Carro. Este cuerpo asesor está compuesto también por Waldo Wolff, Pablo Torello y Emiliano Yacobitti, por JxC; y Marisa Uceda, Mónica Litza y Silvana Ginocchio, por el FdT, entre otros.

Ciencia, Tecnología e Innovación se reunirá a las 15, y la Unión Cívica Radical (UCR) impulsará al neurocientífico Facundo Manes para presidir esa comisión. También la componen Miguel Bazze, Rubén Manzi e Ingrid Jetter, por JxC; y Julio Pereyra, Roberto Mirabella y Camila Crescimbeni, por el FdT, entre otros.

A las 16, en Industria, el FdT propondrá al oficialista entrerriano Marcelo Casaretto, y formarán parte de la comisión Claudio Poggi, Héctor Stefani y Mario Negri, por JxC; y Leandro Santoro, Eduardo Fernández y Eduardo Toniolli, por el oficialismo, entre otros.

A las 17, en Deportes, la oposición propondrá que continúe en la presidencia el exárbitro Héctor Baldassi (PRO), y la integrarán, además, Fernando Iglesias, Gerardo MiIman y Gabriela Lena, de JxC; y Mario Leito, Rosana Bertone y Federico Fagioli, por el FdT, entre otros.

Mañana será el turno de Agricultura, a las 11; Desarrollo Humano, a las 12; Recursos Naturales, a las 13; Acción Social y Salud, a las 14, y Obras Públicas, a las 15.