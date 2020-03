El legislador Ricardo Bussi se convirtió en el primer dirigente político con coronavirus en la provincia de Tucumán. Lo confirmó su equipo de prensa. Sin embargo, eso no es lo peor de la noticia sino que él mismo dijo que durante estos últimos días estuvo con "un sinfín de personas".

"En el día de la fecha, recibí los resultados de los análisis que me realicé y quiero comunicar que dieron positivos", reza el comunicado que emitió Bussi donde además agregó que "en los últimos días, estuve en contacto con un sinfín de personas que acudieron a mi oficina por audiencias que tenían programadas y que por diversas razones debía atender".

A pesar eso, el funcionario aclaró en su comunicado que ahora sí cumple con el aislamiento obligatorio. Y terminó su comunicado afirmando: "Quiero llevar tranquilidad a toda la comunidad e informarles que me encuentro en buen estado de salud, sin fiebre, tomando todos los recaudos necesarios y respetando la cuarentena a la que me he sometido".

Hasta este momento la provincia de Tucumán tiene siete personas contagiadas del Covid-19.