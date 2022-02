El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, informó hoy a través de sus redes sociales que dio positivo en un test de coronavirus, pero aclaró que se encuentra en "buen estado" y en cumplimiento del aislamiento correspondiente.



"Quiero compartirles que me realicé el test de Covid-19 y me dio positivo", escribió en sus redes sociales el funcionario.



Y agregó: "Me encuentro en buen estado y cumpliré con el aislamiento correspondiente. Sigamos cuidándonos".



Ferraresi fue intendente de Avellaneda desde 2009 hasta noviembre de 2020, cuando asumió en la cartera de Hábitat tras la renuncia de María Eugenia Bielsa.