A falta de una gran marcha orgánica, distintas expresiones del Frente de Todos (FDT) realizarán hoy encuentros y movilizaciones en distintas plazas del país, con epicentro en la ciudad de Buenos Aires y distintos municipios del conurbano bonaerense que se replicarán en varias provincias, entre ellas San Juan.

Así el mundo kirchnerista saldrá a la calle en respaldo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que esta semana el fiscal de la causa Vialidad pidiera para la exmandataria 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Bajo las consignas "A Cristina la defiende el pueblo" y "Si vienen por ella, vienen por tus derechos", una de las manifestaciones principales será la organizada por el FDT porteño, que convocó a congregarse desde las 15 en el Parque Lezama, del barrio porteño de San Telmo.

La convocatoria fue definida en un multitudinario "congreso abierto" del PJ porteño que se reunió el jueves en su sede de la calle San José, encabezado por el senador nacional y presidente del partido en CABA, Mariano Recalde, y el presidente del congreso partidario, Víctor Santa María, entre otros dirigentes.

Para hoy, se esperan movilizaciones similares en otras plazas de la ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del conurbano bonaerense y del resto del país, donde se multiplicarán los mensajes en apoyo a Cristina Kirchner. También a las 15, en el Parque Chacabuco, el juez porteño Juan María Ramos Padilla y el dirigente peronista Jorge Rachid realizarán un acto en reclamo de una "democratización de la Justicia", una "Justicia independiente" y la "renuncia de la totalidad de los integrantes" de la Corte Suprema.

Por su parte, la Comuna 15 también organiza un encuentro en defensa de la exmandataria, con la consigna "Contra el pelotón de fusilamiento mediático y judicial", del que participarán , entre otros, la abogada sanjuanina, Graciana Peñafort.

Sin un epicentro, en la provincia de Buenos Aires habrá actos en la mayoría de los municipios del conurbano con la misma consigna "En defensa de Cristina", en respuesta al llamado de "alerta y movilización" que decretó el jueves en La Plata el PJ bonaerense, que comanda el diputado Máximo Kirchner.

En La Plata, el acto central será a partir de las 15 en Plaza Belgrano; en Vicente López, el FDT se reunirá a las 11 en Plaza Alem; en San Martín, el encuentro será a las 16 en la Plaza Central; en Tres de Febrero, a las 11 en la Plaza de la Unidad Nacional; en Avellaneda, a las 10.30 en la Plaza Alsina; y en Monte Grande, a las 17 en Plaza Mitre; entre otras múltiples convocatorias. También habrá encuentros en algunos puntos del interior de la provincia de Buenos Aires, a pesar de no ser gobernados por intendentes del FdT, como es el caso de Mar del Plata, donde habrá una marcha organizada a las 11 en la Plaza de la Revolución de Mayo.

Con lemas como "Basta de lawfare" y "El Cristinazo", habrá también marchas de apoyo en las provincias de La Pampa, Misiones, La Rioja, Mendoza, San Luis, San Juan, Tierra del Fuego, Neuquén y Catamarca, entre otras.

En San Juan organizaciones sociales pro K marcharán a partir del mediodía en la plaza 25 y pretenden que sea una manifestación masiva. En La Pampa, el acto será a las 16 en el salón de eventos de Telén; en San Luis, a las 18 en la Plaza Pringles de la capital provincial; y en Tierra del Fuego, los militantes realizarán a partir de las 16 una caravana en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

En tanto, en Neuquén, el Partido Justicialista junto a las fuerzas políticas que integran el Frente de Todos de la provincia convocó a movilizarse a las 18 respaldo a la vicepresidenta frente al Monumento a Eva Perón, en el microcentro de la ciudad de Neuquén, con la consigna "Marchamos para apoyar a nuestra compañera y conductora Cristina Fernández de Kirchner, porque Cristina somos todos, todas y todes".

A su vez, en Catamarca, el PJ junto a organizaciones políticas convocaron a movilizarse a las 17 a la plaza La Alameda de la capital provincial en apoyo a la expresidenta en el marco de la actividad que denominaron como "Plaza Compañera-Todos con Cristina".

En Formosa, la agrupación La Cámpora se concentrará a partir de las 18 en la Plaza San Martín de la capital provincial, donde montarán una radio abierta "para bancar a Cristina".

Inédito discurso de Máximo Kirchner

El diputado Máximo Kirchner habló por primera vez en público tras el alegato de Fiscalía por el caso Vialidad. Al cerrar un acto de la Unión Obrera Metalúrgica, llamó a Juntos por el Cambio a "sacarse de encima" a Mauricio Macri. "Al jefe de Gobierno (porteño Horacio Rodríguez Larreta) le detonaron la vida espiándolo. Cuán poca dignidad hay que tener para seguir dentro de un espacio político que quien lo conduce espía a sus propios dirigentes". El diputado siguió: "Si (Rodríguez Larreta) aspira a gobernar el país, que se le pare de manos. Que demuestre que tiene el coraje para no dejarse extorsionar por quien fundió a la Argentina".

Rechazo K a un posible indulto

El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, rechazó ayer la posibilidad de otorgar un indulto a la Vicepresidenta en caso de que sea condenada en el juicio denominado Vialidad, y afirmó que, en el marco de esa causa, 'nadie cometió un delito'. 'No voy a tolerar que ser hable de indulto; es una locura. El indulto es para perdonar la pena a quien cometió un delito; acá nadie cometió un delito', dijo Mena a El Destape Radio. En ese marco, agregó: 'Desde el punto de vista jurídico, es absolutamente imposible que condenen a Cristina pero esto de jurídico no tiene nada y uno se siente un bolud... hablando de lo jurídico´.

Habrá una feria de la economía popular en Recoleta

Denuncian malos hábitos sanitarios. Vecinos de Recoleta denuncian malos hábitos sanitarios de los militantes que hacen vigilia.

Militantes de organizaciones sociales mantenían ayer, por quinto día consecutivo, una vigilia frente al domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio porteño de Recoleta, donde -a partir de hoy- se instalará una feria de la economía popular.

'Hemos pasado otra noche en custodia. Se va a mantener y, además durante el fin de semana se instalarán varios stand de compañeros emprendedores de la economía popular que venderán lo que producen', dijo Raúl Delgado, concejal del Frente de Todos (FdT), en Florencio Varela.

La vigilia de los manifestantes comenzó el lunes último, luego de que el fiscal Diego Luciani solicitara un pedido de condena a doce años de prisión.

'La vigilia se mantiene y continuará no sabemos hasta cuándo', indicó Nahuel Beibe, de la Corriente Nacional Martín Fierro. En el lugar mantenían su presencia militantes de La Cámpora, de Descamisados y de Kolina.

Vecinos autoconvocados en Recoleta denuncian que la militancia afecta la sanidad y seguridad del barrio. Describen que gran parte de los manifestantes pasan horas sentados en las veredas comiendo y tomando. "Consumen alcohol -además de otras sustancias- y hacen sus necesidades en la calle", según testigos.

"Los colectivos se ven obligados a cambiar su recorrido, los peatones no podemos caminar libremente y no es seguro circular entre los manifestantes con nuestros hijos menores o durante la noche. El tráfico está cortado gran parte del día, aun en momentos en los que la cantidad de gente allí reunida no lo amerita", explica un vecino. En las últimas noches se han instalado improvisadas parrilladas. 'Nadie quiere entrar a un comercio si la puerta está ocupada por gente echada', dice una trabajadora del barrio.